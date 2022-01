FIFA 22, allarme hacker: account compromessi per “errori umani”

Nelle ultime ore, diversi utenti particolarmente attivi su FIFA 22 si sono risvegliati scoprendo una brutta sorpresa: molti account sono stati infatti compromessi e presi di mira da hacker privi di scrupoli.

Gli account compromessi erano appartenenti ad alcuni tra i migliori giocatori di Ultimate Team, la modalità che il successo di FIFA 22 ha reso più celebre che mai, attirando così anche l’interesse di alcuni malintenzionati.

Proprio in questi giorni si stanno svolgendo le votazioni per il Team of the Year, rendendo dunque il tempismo dell’attacco hacker non solo preoccupante, ma anche fastidioso per i giocatori.

Dopo aver condotto un’indagine approfondita, EA Sports ha confermato che si è trattato di un vero e proprio attacco hacker, che ha sfruttato alcune vulnerabilità del servizio clienti per avere accesso ad account protetti dall’autenticazione a due fattori (via GamesRadar+).

Gli sviluppatori hanno confermato in un aggiornamento sul sito ufficiale che l’attacco era mirato ad avere accesso a «profili di alto livello», ma che comunque sarebbero stati compromessi solo meno di 50 account.

Pur non entrando troppo nel dettaglio su come sia stato possibile un intervento del genere, sembra che l’attacco hacker di FIFA 22 abbia avuto successo facendo pressione sul servizio clienti e sfruttando «errori umani»:

«Utilizzando minacce e altri metodi “social engineering”, individui malintenzionati sono stati in grado di sfruttare errori umani del nostro servizio clienti e bypassare l’autenticazione a due fattori per ottenere l’accesso agli account dei giocatori. Stiamo lavorando per identificare i veri proprietari degli account per ripristinare loro l’accesso, insieme a tutti i loro contenuti, e i giocatori coinvolti dovrebbero ricevere a breve una risposta dal nostro team».

Il publisher ha inoltre rinnovato le proprie scuse per lo spiacevole incidente, promettendo che da adesso saranno adottate nuove misure più stringenti per impedire che una situazione simile si verifichi nuovamente in futuro, comportando inevitabilmente tempi di attesa più lunghi.

Tutto lo staff addetto al supporto degli account EA sarà infatti soggetto ad un nuovo addestramento, il software del servizio clienti sarà aggiornato per poter identificare meglio attività sospette e saranno implementati step aggiuntivi per il processo di verifica della proprietà dell’account.

In attesa che il problema possa essere ufficialmente risolto, vi ricordiamo che FIFA 22 è stato un incredibile successo a livello di vendite, ottenendo risultati impressionanti soprattutto per le copie digitali.

Anche nel 2022 l’ultimo titolo calcistico sta dimostrando tutta la sua popolarità, trionfando nella classifica italiana dei giochi più venduti della settimana.