FIFA 22, nuovo aggiornamento disponibile: ecco le novità

FIFA 22 non sembra volersi fermare, visto che a partire dalla giornata di oggi – martedì 15 marzo 2022 – l’utenza console ha ricevuto un nuovo e importante update, disponibile da ora su tutte le piattaforme da casa dove il gioco è disponibile.

Il titolo calcistico sta continuando a essere supportato in maniera seria e costante da parte di Electronic Arts, tanto che l’aggiornamento di oggi ne è un’ulteriore prova.

Del resto, considerando anche il notevole clamore che il simulatore calcistico di EA continua a ricevere nel nostro paese, la cosa non sorprende più di tanto.

Quindi, come riportato anche dai colleghi di DualShockers, un nuovissimo aggiornamento del gioco è tra noi ed è piuttosto interessante.

Distribuito per gli utenti PC la scorsa settimana, l’update 1.20 è ora scaricabile anche dai giocatori PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia.

Ci sono un totale di tre cambiamenti inclusi nell’ultimo aggiornamento di FIFA 22, tra cui correzioni per il gameplay generale, caratteristiche tecniche generali e altro.

Poco sotto, il changelog completo:

