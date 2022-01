FIFA 22, svelato il TOTY: ecco i migliori giocatori dell’anno

Nuovo anno, nuovi videogiochi, nuova stagione calcistica videoludica, e FIFA 22 si prepara al meglio delle sue possibilità.

Lo storico titolo calcistico di Electronic Arts è una garanzia ogni anno, ed anche l’ultima edizione ha dimostrato di saper regalare una simulazione di calcio solida agli appassionati.

FIFA 22 si è rivelato il Re dei giochi di calcio del 2021, anche se per tutto l’anno ha dovuto lottare con altri titoli che hanno messo sempre il fiato sul collo.

Ma ultimamente sono fioccati i videogiochi di calcio, tra novità e grandi ritorni dal passato ce n’è per tutti i gusti per gli appassionati dello sport.

FIFA 22 è anche l’occasione per dare uno sguardo alla situazione generale nel mondo del calcio, e proprio in questi giorni Electronic Arts sta preparando le candidature per il Team of the Year.

Electronic Arts svelerà i candidati per il Team Of The Year a partire da venerdì 7 gennaio 2022 alle 17:00.

La Squadra dell’Anno di FIFA invita i fan a decretare il migliore, votando per i loro giocatori preferiti e formare la loro formazione ideale da una lista di 80 candidati che hanno avuto le migliori prestazioni nel calcio mondiale durante il 2021.

Il Team Of The Year lo scorso anno ha raccolto oltre 10 milioni di voti dai fan, che hanno decretato la formazione definitiva degli undici migliori del mondo.

I candidati verranno annunciati su tutti i canali social di EA SPORTS FIFA, inclusi Twitter, Instagram, e Facebook.

Il programma di annuncio dei candidati è il seguente:

Venerdì 7 gennaio 2022 alle 17:00 – Attaccanti candidati

Sabato 8 gennaio 2022 alle 17:00 – Centrocampisti candidati

Domenica 9 gennaio 2022 alle 17:00 – Difensori e portieri candidati

Ecco gli attaccanti, che potrete votare fin da subito e tra cui figurano anche Lautaro Martinez (Inter), Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Insigne (Napoli), Ciro Immobile (Lazio) e Dusan Vlahovic (Fiorentina):

The forces up front ⚔️⁰

Back the best for #TOTY Vote for your favourite attackers January 10 pic.twitter.com/V3w2gQhaRq — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 7, 2022

I fan potranno selezionare e condividere la loro formazione iniziale per la Squadra dell’Anno 2021 durante il periodo di votazione che inizia lunedì 10 gennaio 2022 alle 17:00 e durerà fino alle 08:59 dell 17 gennaio 2022.

Nel frattempo arrivano nuovi rivali di FIFA 22 tra cui UFL, che di recente ha schierato il suo pezzo da novanta.

Brutta fine per eFootball invece, che è stato decretato come il peggior gioco del 2021 secondo Metacritic.