FIFA 22 è il re di fine 2021, ma quei due giochi Switch lo rincorrono

Le vacanze natalizie si stanno avvicinando giorno dopo giorno, con la classifica software italiana settimanale che mostra cosa hanno in mente di regalare i giocatori dello stivale: FIFA 22 a quanto pare è nuovamente il preferito da tutti, guadagnando infatti nuovamente la prima posizione.

Dopo aver leggermente arrancato nel mese di novembre, a favore di Call of Duty Vanguard, FIFA 22 sta ora mantenendo il primato con le unghie e con i denti.

Già la scorsa settimana lo abbiamo visto primeggiare, nonostante avesse alla calcagna due giochi esclusivi per Nintendo Switch in grado di stargli col fiato sul collo.

Chissà se la fame di FUT Points abbia sicuramente incentivato all’acquisto, fatto sta che ora la situazione è quasi del tutto invariata rispetto a sette giorni fa.

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 6 al 12 dicembre.

In prima posizione troviamo, come accennato poche righe più in alto, FIFA 22 in versione PS4, il quale dimostra come anche quest’anno il simulatore calcistico targato EA abbia dato le piste ai concorrenti.

Secondo posto per un gioco Switch che ormai non sembra voler abbandonare la Top 3, ossia Just Dance 2022, titolo musicale sviluppato Ubisoft davvero molto amato.

Terza posizione per un altro gioco disponibile per l’ibrida della Grande N, ovvero Pokémon Diamante Lucente, rifacimento del classico disponibile in esclusiva per console Switch.

Per quanto riguarda la classifica dei giochi più venduti su PC nell’ultima settimana, anche in questo caso si tratta quasi un copia incolla della precedente: al primo posto vi è infatti Farming Simulator 2022, seguito da Red Dead Redemption 2 e, ultimo ma non meno importante, Football Manager 2022.

