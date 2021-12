Il 2021 non è stato così male, vedendo i migliori giochi dell’anno per media voto

Il 2021 è stato un anno in un certo senso interlocutorio, per il mondo dei videogiochi. Sappiamo che il 2022 dovrà portarsi sulle spalle il peso di tutto quello che non è uscito nel corso di quest’anno, così come sappiamo che le difficoltà nel trovare le console di nuova generazione non hanno aiutato la calendarizzazione delle release.

Ma se dovessimo guardarci indietro, cosa vedremmo? L’anno è stato davvero sbilanciato come ci è sembrato (considerando che l’autunno ha visto uscite molto distanziate tra gli AAA)? Abbiamo provato a dare un’occhiata alla speciale classifica di Metacritic, l’aggregatore che stima la media voto dei giochi da tutte le maggiori recensioni del mondo.

Quello che ne è emerso, è che nel 2021 hanno avuto grande spazio tre cose: gli indie, i giochi di casa Xbox e le ri-edizioni di titoli dell’anno precedente.

A laurearsi come miglior gioco dell’anno è stata un’eccellenza del panorama indie, Disco Elysium: The Final Cut, che in questa nuova versione rivisitata porta a casa una media niente male di 97/100. È la stessa media voto dell’amato The House in Fata Morgana di cui vi parlammo qualche tempo fa, che perde la medaglia d’oro per una questione di centesimi.

Chiude il podio Tetris Effect: Connected su Nintendo Switch, che dimostra come reinventare l’idea di un grande classico sia sempre gradito.

Nella top 20, che trovate di seguito, ci sono tanti first party di casa Microsoft, come la nuova release di Microsoft Flight Simulator su console, ma anche i debutti di Forza Horizon 5 e di Psychonauts 2. Il GOTY dei The Game Awards, It Takes Two, si accomoda in posizione 14 per media voto, nella sua versione PS4.

I migliori giochi del 2021 per media voto

Di seguito, la classifica dei venti migliori giochi del 2021 per media voto secondo Metacritic, includendo anche le doppie posizioni (ossia, quando un gioco è in classifica su più piattaforme).

Disco Elysium: The Final Cut (PC) – 97 The House in Fata Morgana (Switch) – 97 Tetris Effect: Connected (Switch) – 95 Hades (Xbox Series X) – 93 Hades (PS5) – 93 Forza Horizon 5 (Xbox Series X) – 92 Final Fantasy XIV: Endwalker (PC) – 91 Psychonauts 2 (Xbox One) – 91 Forza Horizon 5 (PC) – 91 Microsoft Flight Simulator (Xbox Series X) – 90 Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS5) – 90 Chicory: A Colorful Tale (PC) – 90 Mass Effect Legendary Edition (Xbox One) – 90 It Takes Two (PS4) – 89 It Takes Two (Xbox One) – 89 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Switch) – 89 Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5) – 89 Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (Xbox Series X) – 89 Final Fantasy VII Remake Intergrade (PC) – 89 Synth Riders (PS4) – 89

Alcune piccole chicche dell’anno, come Death’s Door, non riescono ad entrare in top 20: quest’ultimo è 23esima posizione con una media di 89/100, mentre l’apprezzato Deathloop è 28esimo con 88/100. Stessa media voto anche per Ratchet & Clank: Rift Apart, che si accomoda al 29esimo posto. Monster Hunter Rise su Switch è 32esimo (88/100), Metroid Dread è 34esimo (sempre 88/100). È in 47esima posizione Halo Infinite, con una media voto di 87/100. Per trovare Returnal bisogna invece sfogliare fino alla 72esima posizione, con una media voto di 85/100.

Nelle scorse ore avevamo sbirciato anche la classifica dei peggiori giochi del 2021, sempre per media Metacritic, dove purtroppo eFootball aveva vinto senza nemmeno fare troppi sforzi. A incalzare il calcistico di Konami nella speciale e indesiderabile classifica anche GTA The Trilogy, soprattutto in virtù di una versione Nintendo Switch difficile da digerire.

Vedremo ora cosa ci riserverà il 2022, che si promette particolarmente ricco: se non ci credete, potete vedere tutte le uscite già annunciate per il prossimo anno nella nostra pagina dedicata.