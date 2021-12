Quali sono i videogiochi più finiti del 2021? Ecco la classifica

Dato che il 2021 videoludico è ormai vicino alla sua conclusione, è arrivato il momento di fare i conti con quelli che sono stati i risultati ottenuti dai titoli, e dai suoi giocatori, durante tutto l’anno.

Pur essendo consapevoli che si è trattato principalmente di un anno di transizione, sono comunque usciti tanti titoli particolarmente interessanti, come Resident Evil Village, che hanno dimostrato di essere particolarmente apprezzati dagli utenti.

Per averne la prova, basta guardare la classifica dei migliori giochi per media voto: curiosamente, il titolo eletto GOTY 2021 è lontano perfino dalla top 10.

Così, dopo aver già annunciato quali sono stati i videogiochi più lunghi del 2021, il sito How Long to Beat ha deciso di compilare una speciale classifica dedicata ai titoli più completati durante l’attuale anno.

Come riportato da Axios (via Kotaku), il noto aggregatore della longevità dei videogiochi ha infatti svelato quali sono stati i titoli che gli utenti hanno portato a termine maggiormente tra quelli usciti nel 2021: una lista che aiuta a rendere maggiormente l’idea dei videogiochi maggiormente apprezzati dal grande pubblico.

I videogiochi più completati del 2021

Senza ulteriori indugi, vi proponiamo dunque i 5 videogiochi più completati del 2021, anticipandovi che la classifica include anche il nuovo apprezzatissimo GOTY:

Resident Evil Village Metroid Dread Ratchet & Clank: Rift Apart It Takes Two Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Curiosamente, tra i titoli elencati non solo Resident Evil Village è l’unico realmente dedicato a un pubblico adulto, ma è anche riuscito a conquistare un riconoscimento molto importante degli utenti piazzandosi al primo posto, che hanno voluto vedere fino in fondo come terminava l’ultima avventura survival horror.

Il fatto che siano presenti ben 4 videogiochi tra quelli candidati a Gioco dell’Anno ai TGA rende certamente l’idea della bontà di questi prodotti, apprezzati non solo dalla critica ma anche e soprattutto da tutti coloro che li hanno giocati.

Il 2021 è stato anche un anno di brutte notizie per gli appassionati videoludici: di seguito potete trovare 12 videogiochi ufficialmente «morti» durante l’anno.