FIFA 22, disponibile il nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

Da poche ore è stata pubblicata la patch Title Update 9 di FIFA 22: da Ultimate Team a Pro Club, passando per la Carriera, l’aggiornamento include un bel po’ di novità per la versione PC.

Del resto, FIFA 22 (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) ha da sempre rilasciato un gran numero di aggiornamenti ai giocatori, sin dal lancio del titolo nei negozi.

Anche a fronte dei potenziali rivali in arrivo nei prossimi mesi, il simulatore calcistico targato Electronic Arts non ha mai voluto farsi trovare impreparato.

Quindi, a fronte di un futuro incerto per la serie (perlomeno per quanto riguarda il titolo ufficiale), ecco che gli sviluppatori di EA Sports hanno pubblicato un nuovo update per il titolo.

Il Title Update 9 porta diverse novità all’interno del gioco, oltre a risolvere un buon numero di bug segnalati dalla community di utenti nel corso delle scorse settimane.

L’aggiornamento è stato pubblicato oggi, 13 aprile 2022, solamente per l’utenza PC: come di consueto, i giocatori su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia dovranno attendere alcuni giorni in più (via FUT).

Tra le novità, la patch ha aggiornato le competizioni CONMEBOL, incluse le CONMEBOL Libertadores in modalità Carriera e nei vari tornei, oltre alla struttura delle competizioni CONMEBOL Libertadores/Sudamericana.

Ma non solo: sono state aggiornate alcune foto dei giocatori, incluse divise, stemmi, cartelloni pubblicitari e trofei.

Inoltre, hanno subito modifiche sostanziali anche bandiere, loghi, banner, pacchetti di trasmissione televisivi e presentazione e fondali per interviste, oltre ad essere stata modificata la selezione del club preferito in PSG.

Ultimo ma non meno importante, è stato risolto un problema in cui il portiere controllato dal giocatore non lasciava il pallone quando richiesto.

Da notare anche che, il Title Update 9 ha anche rimosso la nazionale russa e tutte le squadre della nazionale dalle competizioni della Modalità Carriera, come promesso nei giorni scorsi.

Ricordiamo anche che Konami ha annunciato che la versione 1.0.0 di eFootball 2022 vedrà la luce davvero a breve, per la gioia degli amanti del calcio virtuale.