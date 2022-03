Dopo FIFA 23, la serie potrebbe veramente “morire”

Quella di FIFA è uno dei brand sportivi più famosi di sempre, tanto che ormai da moltissimi anni la serie tiene banco tra i simulatori sportivi.

Del resto, FIFA 22 si è imposto come un grande titolo, dimostrando quanto il franchise targato EA sia amato da un gran numero di giocatori in tutto il mondo.

Questo, anche a fronte dei potenziali rivali in arrivo nei prossimi mesi, che difficilmente riusciranno a detronizzare il titolo di calcio di Electronic Arts, nonostante all’orizzonte ci siano alcune nubi.

Settimane fa, il CEO di EA aveva dichiarato che il marchio FIFA è stato “un impedimento” e ha spiegato perché crede che potrebbe essere meglio terminare la sua relazione trentennale col l’ente sportivo. Le indiscrezioni, ora, continuano.

Come riportato anche da Game Rant, l’incertezza è nell’aria per quanto riguarda il marchio del popolare franchise calcistico di EA Sports.

Già a ottobre dello scorso anno erano emersi i primi dettagli, lasciando intendere che “EA Sports FC” avrebbe potuto prendere il posto del ben più noto marchio FIFA.

Una fonte cita che l’episodio di quest’anno rimarrà sotto il marchio FIFA a causa dell’accordo tra FIFA e EA che si concluderà il 31 dicembre 2022, ma nulla esclude che EA Sports FC possa prendere il suo posto.

FIFA 23 conterrà in ogni caso le due Coppe del Mondo FIFA, sia il torneo maschile che quello femminile, stando a quanto reso noto da Andy Robinson.

Re: FIFA, we previously reported with @_Tom_Henderson_ that this year's game is FIFA 23. EA's FIFA deal covers one more release and unless something huge has changed in the last few months, the next game has TWO FIFA World Cups in it (women and mens).

— Andy Robinson (@AndyPlaytonic) March 25, 2022