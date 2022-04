eFootball 2022 è pronto a rinascere: patch 1.0.0 disponibile, ecco le novità (e il trailer)

Dopo un lancio che è possibile definire senza mezzi termini disastroso, Konami vuole riprovarci e ha appena reso disponibile l’attesissimo aggiornamento 1.0.0 di eFootball 2022.

L’augurio degli sviluppatori è che l’aggiornamento riesca finalmente ad affidare ai giocatori l’esperienza calcistica che aspettavano da tempo, dopo aver permesso al proprio rivale FIFA 22 (che potete acquistare in offerta su Amazon) di dominare indisturbato il mercato.

Gli sviluppatori hanno tenuto fortemente conto dei feedback arrivati dai fan, annunciando così non solo tante modifiche a livello di gameplay, ma anche per quanto riguarda le modalità.

Il sito ufficiale si è infatti aggiornato con tutte le modifiche principali implementate su eFootball con l’arrivo della Stagione 1, grazie proprio all’update 1.0.0 che è già disponibile per il download.

Konami segnala di aver modificato tantissimi aspetti del gameplay, a partire dai passaggi che adesso saranno più incisivi, proprio come nel calcio reale. Ad esempio, sarà possibile eseguire una delle seguenti tecniche:

Passaggi bassi calibrati sui piedi del fulcro di gioco.

Cambi di gioco incisivi da una fascia all’altra.

Passaggi di prima memorabili quando ricevi palla, per cogliere i difensori di sorpresa.

Cross in profondità tra la linea dei difensori e il portiere.

Passaggi prudenti in campo aperto, per permettere a chi li riceve di pianificare la mossa successiva.

La nuova versione incorpora anche il Passaggio sensazionale: in altre parole, sono passaggi più rapidi e di maggior efficacia che potranno fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, utilizzabili premendo il tasto R2/RT insieme all’apposito comando. Anche le abilità dei giocatori influenzeranno la loro efficacia, contribuendo dunque a un maggior realismo.

Per bilanciare questa meccanica, i passaggi sensazionali richiederanno più tempo del solito prima di lasciare i piedi del giocatore, motivo per il quale la squadra avversaria potrebbe approfittarne in caso di un eccessivo abuso.

Oltre a questa nuova feature sono stati inoltre implementati tantissimi miglioramenti in termini di difesa, dribbling e tiro, che adesso offriranno un maggiore realismo e possibilità di utilizzo in termini di gameplay, consentendo così ai giocatori di implementare sempre il migliore stile possibile.

È stata inoltre introdotta la modalità «Squadra dei sogni», grazie alla quale si potrà costruire un team ingaggiando giocatori e allenatori per poi competere con avversari provenienti da tutto il mondo; inoltre, Konami ha annunciato di aver aggiunto le seguenti licenze, promettendone altre in arrivo:

Meiji Yasuda J1 League

Meiji Yasuda J2 League

MLS Players Association *I giocatori della “MLSPA” appariranno nel “Campionato americano” all’interno del gioco.

USL Championship

Di seguito troverete invece il trailer ufficiale dell’aggiornamento 1.0.0 di eFootball 2022, che mostra nel dettaglio la rinascita del free-to-play calcistico:

Le novità introdotte sono veramente tantissime e molto dettagliate, motivo per il quale vi consigliamo di consultarle voi stessi nel changelog completo: la versione 1.0.0 è già disponibile per il download.

Se prima di scaricare la nuova patch siete curiosi di osservare il gameplay più da vicino, negli scorsi giorni sono stati diffusi ben 85 minuti di catturato in anteprima.

Konami ha ammesso di aver fatto uscire un gioco disastroso per la fretta di arrivare in tempo per il lancio, perdendo di vista la qualità: vedremo se la nuova versione riuscirà a riconquistare la fiducia degli utenti.