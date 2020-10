FIFA 21 si è beccato un 2, e difficilmente sarete in disaccordo

FIFA 21 si è appena beccato un 2 nella sua Legacy Edition per Nintendo Switch, e le motivazioni che hanno spinto il recensore a tanto probabilmente vi troveranno d’accordo se avete acquistato una copia di questa versione.

FIFA 21 Match Day Live 0-0 INT - MIL, 1° T

Il portale che si è spinto a tanto è l’edizione americana di IGN, su cui Simon Cardy ha espresso senza mezzi termini il proprio disappunto per come Electronic Arts sta gestendo quella che è, almeno per il momento, la sola edizione portatile di un gioco di calcio in circolazione.

«Vedendo come EA abbia copincollato il FIFA dello scorso anno su Switch un’altra volta quest’anno – dicendo ancora una volta che ha lo stesso gameplay “senza alcun nuovo sviluppo o miglioramento significativo” sulla sua pagina sul negozio per il prezzo pieno di $49,99/£44,99 – ho deciso anch’io di copincollare la mia recensione di FIFA 20 su Switch sotto come mia recensione di FIFA 21», ha spiegato Cardy.

Lo stesso procedimento era stato applicato lo scorso anno, quando FIFA 20 Legacy Edition si era presentato nella medesima veste del predecessore sul mercato ed erano saltate all’occhio osservazioni come:

«Se vi sentite imbrogliati dal fatto che tutto ciò che io abbia fatto sia stato cambiare una manciata di piccoli elementi dalla versione originale, in gran parte per cambiare la data, allora sappiate che è esattamente così che mi sono sentito quando ho giocato FIFA 20 Legacy Edition».

Non erano mancate le avvisaglie, insomma, sebbene il trattamento di quest’anno sia sfociato in un ancora più roboante 2/10 che ha bocciato categoricamente questo tipo di operazione di EA su Nintendo Switch.

Electronic Arts ha comunque confermato di stare impegnandosi per portare un totale di 7 nuovi giochi in un anno sulla console della Grande N, il primo dei quali sarà Need for Speed Hot Pursuit Remastered.

Si era vociferato anche di una possibile versione per Nintendo Switch della trilogia rimasterizzata di Mass Effect, ma questa pista sembra essere sfortunatamente tramontata.

Quanto al gioco, anche noi abbiamo discusso di FIFA 21 ma lo abbiamo fatto, con risultati diametralmente opposti, nella sua versione per PS4.