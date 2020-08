FIFA 21: niente cross-play, neanche tra PS4 e PS5

FIFA 21 non avrà il cross-play, nonostante Electronic Arts abbia iniziato ad aprirsi alla funzionalità in altri titoli del suo catalogo di recente.

Poche settimane fa è stato annunciato che Need for Speed Heat sarebbe stato il primo gioco a supportarla, e che Apex Legends in autunno lo seguirà a ruota.

Tuttavia, la serie di FIFA dovrà aspettare ancora un po’ e andare incontro ad un’ulteriore limitazione abbastanza inaspettata.

Come rivelato dall’account di EA FIFA Direct Communication su Twitter, non sarà possibile giocare insieme neppure tra PS4 e PS5 o Xbox One e Xbox Series X.

«Non potrete giocare attraverso le generazioni di console o in cross-play su FIFA 21», si legge in un tweet della casa americana.

«Ad ogni modo, potrete portare i vostri progressi su FUT da PS5 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X», spiega ancora il cinguettio.

You won't be able to play across console generations or cross-play in #FIFA21.

However, you will be able to carry over your FUT progression from PS4 to PS5 and Xbox 1 to Xbox Series X. https://t.co/mUqU3zcAud

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) August 10, 2020