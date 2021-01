FIFA 21 “presenta” la nuova maglia del PSG

FIFA 21 ha presentato oggi la nuova maglia del Paris Saint-Germain, la squadra finalista dell’ultima Champions League nonché campione in carica della Ligue 1.

La maglia in questione è il quarto kit per il PSG, realizzato in colaborazione con Jordan Brand e protagonista di un trailer in-game.

Il kit è disponibile fin da oggi, giorno d’immissione sul mercato per la vendita, nella modalità Volta Football di FIFA 21.

Inoltre, dal 2 febbraio, i giocatori potranno indossarla utilizzando la compagine francese nelle modalità Calcio d’Inizio e Carriera.

«Con questa partnership, EA Sports assottiglia il confine tra il “gioco più bello del mondo” e il campo virtuale, creando nuove opportunità per unire i fan grazie allo sport e ai club che amano», leggiamo in un comunicato fornito da Electronic Arts.

Il nuovo video, che «celebra la passione per l’arte e il design del Paris Saint-Germain», presenta i diversi giocatori «con modernità, ambizione e creatività», mentre sfoggiano le nuove divise.

Una stella del PSG, Kylian Mbappé, è recentemente finito coinvolto nelle polemiche di alcuni appassionati, secondo cui sarebbe stato incluso nella TOTY solo perché tra i testimonial di FIFA 21.

L’ultimo capitolo della serie si è aggiornato solo poche settimane fa per supportare nativamente PS5 e Xbox Series X|S, e qui potete leggere il nostro resoconto con tanto di immagini della versione next-gen.

In particolare, ad aver destato scalpore è stata la tecnologia che ha trasformato la resa dei capelli grazie alla potenza del nuovo hardware; la buona notizia è che sarà comune a tutti i prossimi titoli di EA.