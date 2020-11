FIFA 21, arriva Dua Lipa (e sembra molto migliore di tanti calciatori)

FIFA 21, ultimo simulatore calcistico targato Electronic Arts, è ormai disponibile da diverse settimane, più precisamente dallo scorso 6 ottobre 2020, su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, e PC Windows.

A quanto pare, EA Sports non ha intenzione di smettere di stupire i giocatori, e per farlo ha deciso di includere nel gioco (a modo suo) una guest star d’eccezione: Dua Lipa.

Che ci crediate o no, la cantautrice britannica sta per diventare un giocatore sbloccabile in FIFA 21, grazie a una patch in dirittura d’arrivo.

EA have added Dua Lipa to FIFA 21 and given her a face scan while Mason Greenwood still looks like this…

😂😂😂 pic.twitter.com/mLmxJS6XjB — Callum🔴 (@CaIIumUTD) November 12, 2020

Ma non finisce qui: in Volta Football sono in arrivo una valanga di nuovi volti non appartenenti al mondo del calcio, tra cui il cestista camerunese Joel Embiid, il quarterback dei Baltimore Ravens Lamar Jackson e il cestista greco Giannis Antetokounmpo.

Infine, anche il campione di F1 Lewis Hamilton scenderà in campo, incluso il celebre ex calciatore David Beckham.

Ricordiamo che FIFA 21 riceverà un aggiornamento vero e proprio che lo ottimizzerà per le console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S. L’upgrade arriverà il 4 dicembre, tanto che nei giorni scorsi vi abbiamo fatto vedere le prime due immagini in anteprima.

Non perdete in ogni caso anche la nostra recensione del gioco, ricca di informazioni e dettagli sull’ultimo titolo calcistico di EA, nella quale vi abbiamo spiegato che si tratta di «un ritorno all’impostazione più arcade della serie, una che punta tutto sulla velocità frenetica dell’azione e sul divertimento istantaneo, e si mette alle spalle quel barlume di simulazione che ci era parso avesse provato a ricercare nello scorso capitolo.»

FIFA 21, incentrato sulla stagione 2020/2021, è disponibile da ora su PS4, Xbox One e PC. Tra poche settimane il titolo sbarcherà anche su PS5 e Xbox Series X|S.