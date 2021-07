FIFA 21, aggiornamento 18 disponibile per tutti: ecco cosa cambia

FIFA 21 ha oggi portato il Title Update 18 su tutte le piattaforme, dopo un primo lancio soltanto su PC come da prassi.

Non è ancora arrivato il momento di FIFA 22, nonostante la presentazione di pochi giorni fa, e dunque EA Sports continua a lavorare sul gioco attualmente in circolazione.

Abbiamo già avuto modo di provare il prossimo capitolo della serie e, va riconosciuto, sembra per ora puntare ad un salto di qualità imponente.

Tra i primi scampoli di gameplay che abbiamo visto in azione, c’è anche Lukaku e la nuova maglia dell’Inter per la stagione 2021/2022.

La patch di FIFA 21 introduce cambiamenti minori a tre delle modalità principali, ovvero FUT, Carriera e Volta.

Tra i ritocchi su FIFA Ultimate Team possiamo vedere che ora i capitani possono modificare la loro squadra quando scelgono il loro nome dalla lobby co-op.

Sono stati corretti anche alcuni problemi legati ai FIFA Points, come quello che mostrava (senza un impatto sul contenuto reale) una cifra sbagliata sullo sconto di cui si era appena usufruito.

Nella Carriera Allenatore, è stata migliorata la varietà delle ricerche nei giovani in Olanda ed è stato corretto un errore nella lista dei trasferimenti o della rosa.

Allo stesso modo, è stato corretto l’errore che non presentava il trofeo e il montepremi nel campionato polacco, mentre nella Carriera Giocatore adesso la personalizzazione dei guanti funziona sempre.

In generale, sono stati aggiornati l’animazione di EA Sports all’avvio del gioco, e alcuni kit, nomi delle squadre e badge, ed è stato corretto un bug che permetteva di usare il dream team Soccer Aid World XI FC nelle stagioni online.

Nonostante il titolo siamo ormai datato, dunque, continua il supporto e la sua popolarità non accenna a calare, come dimostrato dalle vendite in Italia.

Non soltanto copie fisiche ma anche tanto digitale dalla parte dello sportivo EA: le ultime prestazioni su PlayStation Store stupiscono ancora.

Di certo un ottimo trampolino di lancio per FIFA 22, che quest’anno seguirà una strada più rischiosa per l’update next-gen.