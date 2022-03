Festa del papà: Le migliori idee regalo sotto i 50 euro

Manca poco alla festa del papà, che avrà luogo domenica 19 marzo 2022, e, per non farvi trovare impreparati, noi di Spaziogames abbiamo deciso di preparare vari articoli a tema, così da indirizzarvi ai migliori regali da fare al vostro genitore anche in base al budget a disposizione. In particolare, prenderemo come riferimento Amazon, il noto portale e-commerce che offre un catalogo praticamente infinito di prodotti al quale attingere.

In questo articolo vi proponiamo quali, secondo noi, sono le migliori idee regalo sotto i 50 euro. Facciamo presente che non vale la pena temporeggiare, in quanto c’è la possibilità che i prodotti vadano esauriti o, peggio, che i prezzi risalgano già nei prossimi giorni.

Ovviamente, oltre a consigliarvi un acquisto rapido, vi suggeriamo anche di approfittare di questa occasione per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video!

È giunto il momento di lasciarvi alla nostra selezione di idee regalo a meno di 50 euro, ricordandovi anche che, tramite la nostra pagina ufficiale creata per aiutarvi con i vostri regali per la festa del papà, potrete consultare anche tutte le offerte provenienti da store come eBay, Mediaworld, Aliexpress, Unieuro e altri ancora!

Martello personalizzato

Vostro papà è un amante del bricolage e fai da te? Perché non regalargli un bel martello personalizzato con una frase significativa? La scritta viene incisa a laser direttamene sul legno, mentre il martello stesso viene consegnato all’interno di una confezione regalo.

» VEDI OFFERTA

Regolabarba regolacapelli Braun

Per avere capelli e barba sempre in ordine, il regolabarba e regolacapelli Braun è un accessorio che non può di certo mancare nel bagno di un papà moderno. Questo rasoio elettrico è dotato di un selettore di precisione con 39 impostazioni di lunghezza a intervalli di 0,5 mm per semplificare l’esperienza di rifinitura.

» VEDI OFFERTA

Portafoglio in vera pelle con protezione RFID

Questo splendido portafoglio in pelle di bovino è estremamente elegante e resistente. Viene fornito all’interno di una pregiata confezione ed è dotato di protezione RFID, così da tenere Bancomat, carte di credito e debito al sicuro da eventuale malintenzionati.

» VEDI OFFERTA

Set portatile Ping Pong

Per un papà sportivo e che desidera divertirsi ovunque, questo set portatile da Ping Pong rende qualsiasi tavolo e scrivania un’area perfetta per improvvisare una partita. Il set include due racchette, tre palline da ping pong e una rete smontabile, perfetta per le vacanze e adatta a qualsiasi tavolo da ping-pong

» VEDI OFFERTA

Kit di accessori per barbecue

Molti papà amano organizzare grigliate all’aperto e questo set di accessori per barbecue in acciaio inox al alte prestazioni offre tutto il necessario per completare i vostri piatti e facilitare la cottura. Il set comprende spatola, forchetta, pinza, stuoia, spazzola per imbastitura, spazzola per la pulizia della griglia, termometro per carne, due coltelli e forchette, due supporti per mais, quattro spiedini e altro ancora, il tutto all’interno di una valigetta in alluminio.

» VEDI OFFERTA