Far Cry 6 non supporterà una popolare feature next-gen (ma su PC sì)

Far Cry 6 è probabilmente uno dei titoli più attesi dai fan per il 2021, trattandosi dell’ultimo capitolo principale della storica saga open world di Ubisoft.

Chi però sognava di vedere una versione puramente next-gen di Far Cry 6 per le versioni PS5 e Xbox Series X|S, certamente rimarrà deluso dalle ultime dichiarazioni degli sviluppatori, che hanno confermato come una popolare feature non sarà supportata su console.

Iniziamo a tranquillizzare i fan sottolineando che non si tratta dell’update next-gen: Ubisoft ha già promesso che tale upgrade sarà gratuito, in risposta alle mosse recentemente adottate da Sony.

Questa feature sarà naturalmente valida anche per le console Xbox: recentemente Microsoft ha deciso di regalare una folle versione di Series X ispirata proprio a Far Cry 6.

In un’intervista rilasciata a Wccftech, Stephanie Brenham di Ubisoft ha infatti avuto modo di confermare che le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Far Cry 6 purtroppo non supporteranno il ray tracing.

Tale feature rimarrà un’esclusiva della versione PC, in quanto l’intento degli sviluppatori è quello di raggiungere performance che mantengano la risoluzione in 4K e 60FPS fissi.

Evidentemente, stando a quanto dichiarato da Ubisoft, se le versioni console di Far Cry 6 avessero implementato il ray tracing, il gioco open world avrebbe potuto registrare dei cali di performance, motivo per cui si è deciso di lasciare tale feature next-gen per il solo PC.

Questa strategia ha inoltre assicurato che tutte le novità che verranno introdotte nel sesto capitolo della saga, come il meteo dinamico, possano essere supportate su tutte le piattaforme previste senza alcuna limitazione.

Tornando a parlare delle feature next-gen, Stephanie Brenham ha ammesso che il team è rimasto particolarmente impressionato dall’efficacia degli SSD, la cui differenza rispetto agli hard disk della precedente generazione in termini di caricamenti sarà evidente a tutti i giocatori.

Ad ogni modo, la confermata assenza del ray tracing rappresenterà sicuramente una doccia fredda per gli amanti della next-gen, che dovranno necessariamente dirigersi alla versione disponibile su PC, se vorranno davvero ammirare la miglior grafica possibile per il titolo.

Del resto, i requisiti per PC avevano già confermato proprio la presenza del ray tracing, oltre a qualche altra piccola sorpresa.

Gli sviluppatori hanno inoltre recentemente confermata un’altra notizia, questa volta buona: Far Cry 6 riceverà tanti contenuti aggiuntivi gratis post-lancio.

Nel caso siate curiosi di scoprire maggiori dettagli sul gameplay del prossimo open world di Ubisoft, potete sempre leggere la nostra anteprima: siamo stati in grado di provarlo per una giornata intera.