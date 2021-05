Far Cry 6, il reveal del gameplay ha una data (ed è vicinissima)

Tra i titoli Ubisoft in uscita prossimamente, Far Cry 6 è sicuramente uno dei più attesi in assoluto.

Il nuovo capitolo ufficiale del franchise ha da subito catalizzato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, grazie anche e soprattutto alla presenza nel gioco dell’attore Giancarlo Esposito.

Ora, dopo il breve video rilasciato alcune settimane fa con protagonista proprio il villain di Breaking Bad e The Mandalorian, il publisher d’oltralpe ha ora svelato la data in cui verrà finalmente mostrato al mondo il gameplay di Far Cry 6.

Poco sotto, il tweet con un breve teaser:

Venerdì 28 maggio, alle ore 18:30, sarà infatti il momento in cui verremo finalmente a conoscenza delle meccaniche del sesto capitolo della serie di sparatutto in soggettiva di Ubisoft.

Ma non solo: non è da escludere infatti che per l’occasione lo sviluppatore riveli infatti al mondo anche la data di uscita ufficiale, la quale avrebbe dovuto inizialmente essere per il mese di febbraio di quest’anno, per poi saltare inevitabilmente a causa anche e soprattutto dell’emergenza sanitaria.

Giancarlo Esposito, volto noto per i fan anche per la serie TV di Better Call Saul, vestirà i panni del dittatore Anton Castillo.

Anche Anthony Gonzalez, il figlio del minaccioso despota, avrà a suo modo un ruolo da protagonista.

Dopotutto, a quanto pare i fan sono davvero ansiosi di scoprire le novità del gioco, visto che alcuni si sono cimentati di recente nella ricreazione di El Pueblo, il villaggio di Resident Evil 4, all’interno del map builder di Far Cry 5, ambientato nella contea di Hope County.

A seguito del rinvio ufficiale del gioco, erano in molti ad aver temuto per le sorti del nuovo Far Cry, nonostante a quanto pare i lavori verso il rilascio sugli scaffali procedono spediti.

Già nella nostra anteprima avevamo del resto potuto testimoniare in prima persona quanta potenziale carne al fuoco potrebbe nascondersi in questo sesto capitolo.