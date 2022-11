Far Cry 6, il nuovo update introduce la feature più richiesta dal lancio: ecco tutte le novità

Ubisoft ha ufficializzato il lancio nelle scorse ore di un nuovo aggiornamento dedicato a Far Cry 6: il Title Update 6 era particolarmente atteso dalla community del titolo, dato che aggiunge la feature più richiesta di sempre.

I giocatori che avevano già completato la campagna del sesto capitolo (lo trovate a meno di 20 euro su Amazon) potranno infatti rigiocarlo più facilmente, mantenendo la maggior parte dei propri progressi e contenuti sbloccati.

Il Title Update 6 introduce dunque l’attesissimo New Game Plus: una feature che Ubisoft ha evidentemente voluto proporre in vista dell’imminente e folle DLC spaziale, inclusa nell’edizione che — con un po’ di coraggio — il team definisce «Gioco dell’anno» e per cui sono richiesti 120 euro.

Il nuovo aggiornamento è già disponibile sia su console che su PC: tutte le novità e il peso ufficiale sono stati comunicati dal team di sviluppo nell’apposito changelog, che potete consultare voi stessi al seguente indirizzo.

Ubisoft ci svela che il New Game Plus potrà essere attivato dal menù principale solo se avremo completato la campagna con il nostro ultimo file di salvataggio. Se ce ne fossero molteplici a disposizione, la feature utilizzerà obbligatoriamente l’ultimo save file più recente: sembra che sarà dunque necessario “aggiornare” manualmente un file, se i fan desidereranno utilizzare progressi alternativi.

Con questa modalità sarete in grado di mantenere quasi tutti i collezionabili e i potenziamenti, vedendosi però resettato il mondo di gioco e l’inventario. Quest’ultimo, pur non essendo trasferibile, potrà comunque essere riguadagnato con il naturale progresso nella campagna.

Un’ulteriore novità del nuovo aggiornamento arriva sotto forma di «Completionist Aid», un aiuto per chi vuole completare al 100% tutto ciò che Far Cry 6 ha da offrire: la nuova interfaccia ci segnalerà infatti il nostro progresso in ognuna delle aree di Yara, così da rendere la vostra caccia a ogni obiettivo molto più semplice.

Il team segnala inoltre che non si tratta di una patch particolarmente leggera, data la grande quantità di contenuti e bugfix presenti: di seguito vi riporteremo il peso ufficiale in base alle diverse piattaforme.

PC : 26.31 GB

: 26.31 GB Xbox One : ~15 GB

: ~15 GB Xbox Series X|S : Tra 25.5 e 40 GB

: Tra 25.5 e 40 GB PlayStation 4 : ~23 GB

: ~23 GB PlayStation 5: ~26.6 GB

Il changelog ufficiale si conclude con alcune note interessanti: da questo momento è infatti disponibile una demo gratuita di Far Cry 6, con cui potrete provare gratuitamente tutte le missioni di Isla Santuario e che potrete trasferire sulla versione completa.

Inoltre, viene segnalato che l’aggiornamento e il nuovo DLC non saranno disponibili per chi ha acquistato il gioco su Stadia, considerando che il servizio di Google ha annunciato la sua fine. Tuttavia, Ubisoft ha promesso di essere attualmente al lavoro per trasferire Far Cry 6 e altri giochi della compagnia eventualmente acquistati sulla piattaforma Ubisoft Connect.

Restando in tema di update in casa Ubisoft, la compagnia ha rilasciato nelle scorse ore a sorpresa anche l’ultimo aggiornamento di Assassin’s Creed Valhalla: la patch era stata inizialmente prevista per la prossima settimana e include il DLC gratuito che conclude la saga di Eivor, rappresentando ufficialmente la fine del supporto post-lancio.