Far Cry 6 è davvero il gioco dell’anno (per Ubisoft) e ora costa €120

Far Cry 6 non è il Game of the Year 2022? Andatelo a dire ad Ubisoft, che è molto convinta del successo del titolo.

L’ultimo titolo della fortunata serie, che potete recuperare su Amazon in ogni caso, non è stato ovviamente un disastro, ma neanche il grande successo che deve essere un prodotto del genere.

Far Cry 6 è stato pur protagonista di storie molto divertenti, come Ubisoft che prendeva in giro i giocatori che si erano allontanati dal titolo, ma non è servito a rendere il titolo indimenticabile.

Ma non importa, perché Ubisoft crede che il titolo sia addirittura il miglior gioco dell’anno, come abbiamo scoperto di recente.

Nell’incredulità generale è apparsa, negli store PlayStation e Xbox, una nuova versione dell’action open world.

Far Cry 6 Game of the Year Edition è realtà, ed è esattamente la versione celebrativa di Far Cry 6 che potete immaginare.

Al modico prezzo di €120, questa edizione del gioco contiene l’avventura principale e tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati finora, e non solo.

La Game of the Year Edition include il gioco base, tutti gli aggiornamenti di gioco, tra cui quello del Season Pass, l’Ultimate Pack e la nuova espansione Naufragio tra i mondi, che è in uscita.

Se proprio volete migliorare la vostra versione del gioco, potete farlo acquistando il pacchetto Game of the Year a €59.99, se già possedete il gioco base.

Come potete constatare anche dalla nostra recensione, non è che Far Cry 6 sia onestamente la nostra prima scelta in quanto ai migliori videogiochi usciti nel 2022.

Vedremo come si comporterà il publisher con i suoi prossimi titoli, come Assassin’s Creed Mirage che promette di riprendere con sé alcune delle caratteristiche più amate della serie.

Per quanto riguarda il futuro di Ubisoft, il publisher sta lavorando ad un titolo che addirittura sarà in grado di rivoluzionare un intero genere.