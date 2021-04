Fantasian, disponibile ora il nuovo RPG di Sakaguchi: ecco come averlo

Nella giornata odierna è stata resa disponibile la prima parte di Fantasian, l’ultimo RPG ideato da Hironobu Sakaguchi, storico papà della serie Final Fantasy.

Vi ricordiamo che questo titolo è disponibile esclusivamente per gli abbonati ad Apple Arcade: potrete dunque giocarlo su Mac, iPhone, iPad ed Apple TV.

Come già annunciato in precedenza, Fantasian è diviso in due parti, la prima delle quali può già essere giocata ed avrà una durata di circa 20-30 ore complessive.

La seconda parte del gioco, come ricordato da Gematsu, sarà invece resa disponibile alla fine dell’anno, anche se non abbiamo ancora una data precisa, e dovrebbe avere più o meno la stessa longevità, per una durata complessiva del titolo che potrebbe arrivare intorno alle 60 ore.

In questa avventura vestiremo i panni di Leo, che si risveglierà in seguito ad un’esplosione per poi scoprire di aver conservato solamente un ricordo.

Nel nostro viaggio, dovremo dunque ritrovare le nostre memorie in un mondo dove l’equilibrio tra Caos e Ordine è una caratteristica chiave nella battaglia tra i regni.

Potete dirigervi alla pagina ufficiale del gioco per ammirarne screenshot e procedere con il download, a patto di essere abbonati al servizio Apple Arcade.

Potete invece ammirare lo story trailer del titolo qui sotto, grazie al video pubblicato su Youtube da Mistwalker:

Questo gioco dispone di un’incredibile cura per i dettagli visivi, particolarmente evidente negli scenari realizzati con dei bellissimi diorami fatti a mano.

Stando a quanto dichiarato qualche giorno fa, Fantasian potrebbe inoltre essere l’ultimo lavoro di Hironobu Sakaguchi, intenzionato a prendersi una meritata vacanza dopo aver terminato i lavori con la seconda parte del gioco.

Potrebbe seguirlo in questa decisione anche Nobuo Uematsu, il compositore e partner storico, che con Fantasian potrebbe aver realizzato l’ultima colonna sonora completa della sua illustre carriera.