Quest’anno esce il nuovo RPG del creatore di Final Fantasy, ecco immagini e dettagli

Il creatore di Final Fantasy Hironobu Sakaguchi ha mostrato nuovi particolari, e nuove immagini, a proposito del suo prossimo gioco: Fantasian.

Il titolo è, ovviamente, un RPG ed è stato annunciato nel 2019 per Apple Arcade, il servizio in abbonamento per i dispositivi Apple.

Dopo un periodo di relativo silenzio, Sakaguchi è tornato a parlarne sui suoi social e mostrarne immagini, spiegando la natura del progetto.

Un progetto che, al netto della piattaforma e dell’aspetto estetico, è molto ambizioso perché prevede la realizzazione di diorami unici fatti a mano per ogni scenario.

Tra i nuovi dettagli, apprendiamo che Fantasian sarà disponibile «presto», vale a dire nel corso del 2020.

Il gioco coinvolge anche Nobuo Uematsu, autore delle storiche colonne sonore di Final Fantasy, ed è sviluppato presso Mistwalker, lo stesso team di Lost Odyssey e dei più recenti Terra Battle.

Altre immagini sono state mostrate a ridosso dell’inizio del 2021, quando Sakaguchi si è sbottonato un po’ di più sullo stato dei lavori.

«Fantasian, il gioco che stiamo sviluppando da oltre tre anni, è quasi completo ed è in programma per Apple Arcade quest’anno», ha spiegato su Twitter, puntualizzando che il titolo sarà un RPG.

A happy new year!#FANTASIAN, the game we have been developing over the last 3 years is almost complete and is scheduled to be released on #AppleArcade this year.

The game is an RPG that takes players through a unique world handcrafted dioramas: music by Mr. Uematsu.@AppleArcade pic.twitter.com/ZCKDVn7fYR

— 坂口博信 (@auuo) January 1, 2021