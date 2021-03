Fantasian, il nuovo RPG del creatore di Final Fantasy, sembra superlativo

Lo scorso gennaio, lo storico creatore di Final Fantasy Hironobu Sakaguchi ha mostrato nuove immagini del suo prossimo progetto, chiamato Fantasian.

Questo nuovo e affascinante RPG ed è stato annunciato nel 2019 per Apple Arcade (il servizio in abbonamento per i dispositivi Apple), sebbene la caratteristica cardine del gioco sembra essere il suo particolarissimo aspetto estetico.

Fantasian è infatti molto ambizioso, visto che è stato di fatto realizzato usando veri e proprio diorami unici fatti a mano per ogni scenario. Ora, è stata resa nota la trama principale del gioco, assieme a nuove immagini e informazioni (via The Verge).

La storia inizia in un regno governato dalle macchine: il giovane Leo provoca una massiccia esplosione in una fabbrica di tecnologia magica, perdendo così la memoria. Seguendo l’unico ricordo che gli è rimasto – la visione di una giovane donna – viene trasportato in una polverosa città di frontiera chiamata En. Lì, si ricongiunge con la ragazza, Kina.

Nel tentativo di recuperare i ricordi e compiere il proprio destino, i due partono insieme per un’avventura unica e indimenticabile. Durante il loro viaggio, il passato di Leo verrà svelato poco a poco, così come i tanti strati che compongono il mondo di gioco. All’interno di questo universo multidimensionale, l’equilibrio tra “Caos e Ordine” diventa un fattore chiave nella lotta tra i regni e gli dei che desiderano controllarli.

Ogni spazio che esploreremo in Fantasian, inclusi i luoghi interni ed esterni, saranno in realtà un diorama fatto a mano. Ce ne sono più di 150 in totale, creati da un team che includeva artisti che hanno lavorato a franchise come Godzilla e Attack on Titan. Il processo inizia con una concept art, con gli artisti che iniziano a costruire oggetti di scena e altri elementi del diorama. Una volta completato, il set viene fotografato, trasformato in un modello 3D e trasportato nel motore di gioco, dove potrà essere poi migliorato con effetti di luce o nebbia.

Sakaguchi afferma che il processo è stato “molto noioso” e ha costretto i designer ad affrontare le loro creazioni in modo diverso rispetto a un videogioco tradizionale.

Devi essere molto consapevole e cosciente nel modo in cui costruisci l’ambiente, perché a differenza del 3D CG in cui posso aggiungere un altro percorso o modificare un ambiente in seguito, non hai tutta quella flessibilità.

Il team ha anche impiegato un po’ di tempo per trovare un metodo funzionale di scansione 3D che potesse mostrare i modelli con dettagli sufficientemente soddisfacenti. Al netto delle immagini visionabili poco sopra e in basso, il risultato sembra essere davvero all’altezza.

Fantasian sarà giocabile su iOS, Mac e Apple TV: Sakaguchi afferma che, a parte i controlli touch, il gioco non è stato adattato specificamente per Apple Arcade. L’obiettivo era invece creare un’esperienza simile a quella vista su console, ma per i dispositivi mobili, proponendo di fatto “un’esperienza di gioco di ruolo davvero completa”.