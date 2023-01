Fallout, la serie TV svela la stazione Red Rocket nelle nuove foto dal set

Procedono a buon ritmo i lavori sulla serie TV di Fallout prodotta da Amazon, attualmente ancora in piena fase di produzione: lo show intende ricreare fedelmente alcune delle location più iconiche della serie creata da Bethesda.

Dopo aver infatti già svelato la Nuka-Cola, questa volta alcune foto dal set hanno confermato il ritorno di una location che i fan del franchise ricorderanno molto bene, avendola incontrata durante le loro avventure.

Stiamo parlando delle stazioni di gas Red Rocket, particolarmente presenti e popolari prima di entrare nel mondo post-apocalittico amato dalla community: proprio una di queste stazioni è attualmente in costruzioni, stando a quanto riportato da alcune foto scattate sul posto.

Come riportato da The Escapist, nelle location è anche chiaramente visibile ancora una volta il logo della Nuka-Cola, confermandone nuovamente il ritorno dopo un video promozionale per i 25 anni della serie.

Come potete osservare voi stessi dalle seguenti foto scattate sul set, la stazione Red Rocket sta venendo ricostruita molto fedelmente rispetto alle controparti originali videoludiche, pur mancando ancora la celebre insegna ufficiale:

Osservando attentamente le foto è possibile poi scoprire non solo le pubblicità dedicate alla Nuka-Cola, ma anche per servizi legati ai robot: particolarmente affascinante anche l’ambientazione ispirata agli anni ’50 e ricca di ruggine, particolarmente fedele a quanto visto nei giochi di Fallout.

Al momento non è stata ancora annunciata una data di lancio definitiva della serie TV, ma queste foto dovrebbero rappresentare la conferma della grande cura per i dettagli che sarà riposta dalla produzione, che vanta anche il contributo importante di Jonathan Nolan e Lisa Joy.

Proprio come avevamo già avuto modo di sottolineare con le prime foto dal set, lo show si candida decisamente a essere uno dei più fedeli di sempre per i videogiochi, pur avendo le sue piccole inevitabili differenze.

Anche se le ambientazioni saranno coerenti con il mondo dei videogiochi, la narrazione sarà nettamente separata: la serie TV narrerà infatti una storia a parte, anche per venire incontro a chi non ha mai giocato con la serie originale.