Fallout 76, il futuro promette faville: Bethesda svela i piani

Bethesda continua a credere molto nel suo Fallout 76, il gioco di ruolo online ispirato al brand sci-fi famoso in tutto il mondo.

L’MMO, nonostante un lancio non propriamente al top, è migliorato col passare dei mesi, grazie anche a una serie di contenuti di un certo peso.

Già con il rilascio di Fallout 76 Worlds si è potuto capire come il gioco di Bethesda goda ancora di buona salute.

Di recente è stato il turno del nuovo e ricco aggiornamento dedicato a Fallout 76 (dando ufficialmente il via alla Stagione 8). Ora, il publisher ha reso noto che la roadmap del gioco sarà molto, ma molto lunga.

Come riportato da PC Gamer, Mark Tucker – design director del gioco di ruolo in questione – in una recente intervista ha svelato i piani per il supporto al gioco oltre il 2022.

Sembra infatti che Bethesda ha una roadmap interna che continuerà ad aggiungere nuovi contenuti per i prossimi cinque anni.

«Abbiamo piani a lungo termine, e le cose diventano un po’ più confuse man mano che andiamo avanti, perché ci adattiamo e regoliamo in base a ciò che ci si presenta dinanzi, vediamo cosa vogliono i giocatori e cosa sono intenti a fare», ha spiegato Tucker.

E ancora, «molto del mio tempo in questo momento è speso nel pianificare quella tabella di marcia da tre a cinque anni».

Infine, il design director ha spiegato che: «abbiamo un sacco di cose divertenti e grandiose di cui non vedo l’ora di raccontarvi. Cose che vanno oltre il 2022».

Ricordiamo anche che la serie TV di Fallout è attualmente in lavorazione, visto che di recente lo show ha trovato il suo protagonista.

Ma non solo: rimanendo in tema, Fallout 76 si è in guadagnato una posizione di tutto rispetto nella nostra classifica dei migliori capitoli della serie.