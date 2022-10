Fallout 3 GOTY Edition sarà presto gratis, per sempre

Fallout 3, noto anche come uno dei giochi di ruolo open-world più amati dai fan degli ultimi 20 anni, sarà presto scaricabile e disponibile gratuitamente.

Il franchise, che trovate anche su Amazon con tantissime offerte a tema, ha festeggiato i primi 25 anni dalla nascita e Bethesda si prepara a celebrarlo nei modi più disparati.

Il publisher si sta preparando a celebrare questo avvenimento con tante iniziative, che iniziano con il rendere gratuito il noto Fallout 76 per un’intera settimana.

A quanto pare, però, le sorprese non sono finite qui, visto che come riportato anche da Gaming Bible a partire dal 20 ottobre, l’avventura post-apocalittica sarà scaricabile gratis per tutti gli utenti PC con un account registrato tramite l’Epic Games Store.

Più nel dettaglio, l’edizione che verrà messa a disposizione dell’utenza sarà la GOTY Edition, che include tutti e cinque i DLC aggiuntivi eliminando quindi anche il controverso finale.

Sviluppato da Bethesda Game Studios e pubblicato da Bethesda Softworks nel 2008, Fallout 3 vide la luce in origine per PC Windows e console PlayStation 3 e Xbox 360.

Viene ricordato per essere il primo Fallout creato da Bethesda da quando ha acquistato i diritti di sfruttamento da Interplay Entertainment, oltre a segnare un importante cambiamento nella serie passando alla grafica tridimensionale e al combattimento in tempo reale, i quali andavano a sostituire la classica visuale isometrica con combattimento a turni dei primi episodi.

Restando in tema, vi ricordiamo infatti che sta arrivando anche la serie TV di Fallout, la quale promette davvero essere molto fedele ai vari capitoli della saga, perlomeno stando alle prime immagini apparse in rete nelle scorse settimane.

Nell’attesa, i fan nel frattempo stanno lavorando davvero sodo per rendere Fallout 4 un gioco realmente next-gen, con tutta la volontà del mondo.

Infine, parlando di Fallout 76, sembra proprio che i fan del discusso MMO siano stati premiati alla fine, dopo i tantissimi aggiornamenti arrivati nel corso degli anni.