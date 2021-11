Fallout 3 è ancora vivo e ci offre una nuova quest da giocare

Tredici anni sono ormai trascorsi dall’uscita originale di Fallout 3, uno dei capitoli della saga sci-fi di Bethesda più apprezzati in assoluto.

L’RPG post-apocalittico ha sicuramente lasciato un segno nel cuore dei fan, nonostante con il tempo sia Fallout 4 che Fallout 76 hanno tentato di scalzare il terzo capitolo dal podio dei più amati di sempre.

Del resto, il titolo è stato di recente protagonista di una nuova patch, che ha apportato un cambiamento richiesto a lungo dalla community.

Questo, considerando che Bethesda è in ogni caso attualmente impegnata a migliorare ancora Fallout 76, al momento il più giocato dagli utenti di tutto il mondo.

Ora, come riportato da The Gamer, una sorprendente mod permetterà a tutti i giocatori di tornare nella città di Washington DC, grazie a una missione nuova di zecca dedicata proprio a Fallout 3.

La missione si chiama There’s No Such Thing As Bad Publicity ed è stata creata dal modder noto come UltralightBeam.

Questa permetterà al giocatore di svelare un segreto bellico sepolto da tempo, tanto che sarà compito del Lone Wanderer risolvere finalmente un caso che si pensava perduto per sempre.

La missione ci porterà a scoprire i segreti del senatore Jonas Disori e a indagare le rovine del Capitol Building alla ricerca di un tesoro nascosto.

Si tratta di un arco di missioni diviso in due parti, lungo quanto una normale missione secondaria di Fallout e con una durata stimata di circa un’ora.

Ma non solo: la missione è stata completamente doppiata, con quasi 300 linee di dialogo e cinque nuovi interni tutti da esplorare (tra i doppiatori figurano Jessie Jones come Charlie Dogwood e Kiyana Morgan come Sharlene Dogwood).

I giocatori di Fallout 3 che metteranno mano alla mod (scaricabile qui) possono iniziare la missione trovando Charlie al Museum of History, dirigendosi quindi verso il Washington Monument.

Parlando sempre di mod di un certo prestigio, la notevole Project Mojave per Fallout 4 trasporta l’ambientazione di New Vegas con il motore grafico dell’ultimo capitolo regolare della serie.

Non possiamo non segnalare anche Fallout 4 Remastered, una mod in grado di trasformare il celebre titolo Bethesda in un vero e proprio gioco next-gen.

Infine, Fallout 3 e non solo si è guadagnato una posizione di tutto rispetto nella nostra classifica dei migliori capitoli della serie.