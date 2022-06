Fall Guys, il nuovo battle pass è “rotto”, i giocatori trovano una soluzione

Fall Guys, uno dei giochi che sono diventati fenomeni di Twitch per un breve periodo, è diventato gratis di recente.

Ed è arrivato anche su Nintendo Switch (che trovate su Amazon), diventando così un gioco completamente multipiattaforma con il crossplay integrato.

Negli anni il battle royale si è saputo imporre tra i più divertenti e giocati, anche per via di una serie di collaborazioni tra tanti altri videogiochi.

E adesso è su tutte le piattaforme, gratis, comprese quelle next-gen con un aggiornamento ad hoc.

Con il cambio alla struttura free to play, Fall Guys ha adottato anche un battle pass classico con degli elementi free e alcuni premium che si sbloccano giocando.

Di solito più si gioca, e più si vince, i battle pass dei giochi free to play donano ai giocatori più oggetti.

Ma, come riporta Polygon, quello di Fall Guys a quanto pare è strutturato in maniera strana, probabilmente sbagliata, perché quasi non conviene vincere.

Al momento, il gioco fondamentalmente non incentiva il successo per riuscire a sbloccare gli elementi del battle pass. In poche parole: perdere al primo round potrebbe essere la soluzione migliore.

La “valuta” per sbloccare i livelli del battle pass è la Fama, che si guadagna giocando e completando sfide. Si possono guadagnare 300 Fama al giorno e oltre 1000 a settimana, mentre quella ottenuta semplicemente giocando è molta meno.

Giocare il primo turno, e perdere, fa guadagnare 24 Fama, e i round successivi danno ancora meno Fama rispetto al primo. Con della semplice matematica, è molto più facile ottenere fama dalle sfide giornaliere e settimanali, che giocando.

Come potete vedere anche da questa immagine condivisa su Reddit, conviene perdere al primo round ogni volta, invece di puntare a completare le partite e perdere molto più tempo.

Una situazione paradossale che speriamo possa essere aggiustata dagli sviluppatori, proprio ora che il gioco è più diffuso che mai con olte 20 milioni di giocatori attivi.

