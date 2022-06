Il battle royale più folle di sempre è gratis, su tutte le piattaforme

Lo avevano detto e così è stato: a partire dalla giornata di oggi è finalmente disponibile la versione free-to-play di Fall Guys.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un videogioco multiplayer davvero molto divertente ed adorabile (sì, esistono anche dei peluche su Amazon), in grado di rinfrescare formula dei battle royale in un modo del tutto inedito.

Già nella nostra recensione del gioco pubblicata diversi mesi vi avevamo spiegato che il titolo «riesce a mescolare sapientemente party game e battle royale, creando un mix goliardico e festoso che ricorda da vicino programmi come Takeshi’s Castle.»

Da ora, potete scaricare e giocare il titolo in maniera del tutto gratuita su PC, console Xbox, console PlayStation e Nintendo Switch.

Oltre al lancio su Xbox e Switch e l’inizio quindi della possibilità di giocarlo free-to-play, gli sviluppatori hanno confermato anche l’arrivo della prima stagione del multiplayer online.

Si tratta di ‘Free for All‘, modalità con tanti nuovi giochi e tanti oggetti per personalizzare i propri personaggi preferiti.

Poco sotto, il tweet ufficiale che conferma l’inizio di questa nuova e divertente avventura nel mondo di Fall Guys.

Tomorrow we launch Fall Guys: Free for All!

We are SO hyped to go free on all platforms, and to bring you all our best levels yet, biggest collaborations ever, and coolest costumes that we’ve ever made!!

RT if you’re HYPEBEAN!!!!! AaaAAAaaaAA pic.twitter.com/uMUpZz30Ae

— Fall Guys… FREE FOR ALL TODAY! (@FallGuysGame) June 20, 2022