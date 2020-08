Fall Guys Ultimate Knockdown è già un successo!

L’editore Devolver Digital e lo sviluppatore Mediatonic hanno annunciato che Fall Guys: Ultimate Knockout ha già venduto oltre due milioni di copie per Windows PC su Steam dal lancio, avvenuto lo scorso 4 agosto.

Inoltre, sono state condivise altre statistiche:

Raccolte 1,5 milioni di corone

23 milioni di ore guardate su Twitch

60 milioni di Fall Guys caduti

Paul Croft, co-fondatore e chief games officer di Mediatonic, ha affermato:

È stato davvero travolgente assistere al lancio e all’accoglienza ricevuta da Fall Guys. Siamo incredibilmente grati a tutti i nostri giocatori per il loro supporto e abbiamo grandi progetti per il titolo in futuro. Siamo entusiasti della risposta avuta e non riesco a credere a quanto siano già amati i nostri personaggi.

Ricordiamo che il gioco è disponibile anche per Sony Playstation 4, piattaforma per la quale è scaricabile gratuitamente da tutti gli abbonati al servizio Playstation Plus.

Nella nostra recensione, dove abbiamo premiato il titolo con un ottimo 8,7, abbiamo affermato che «il gioco riesce a mescolare sapientemente party game e battle royale, creando un mix goliardico e festoso che ricorda da vicino programmi come Takeshi’s Castle. Immediato, divertente ma anche incredibilmente complesso, Fall Guys ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio fenomeno, come successo a suo tempo a Rocket League.»

Fonte: Gematsu