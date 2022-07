Fable 4 avrà una storia davvero importante: ecco chi se ne occuperà

Annunciato durante l’Xbox Games Showcase del 2020, il nuovo capitolo di Fable è stato uno dei reveal che riuscì a rubare la scena, sebbene poi sia sparito facendo perdere le tracce.

La storica saga di action RPG fantasy, disponibile su Xbox Game Pass (che trovate su Amazon a ottimo prezzo), riceverà infatti un nuovo capitolo di cui si sa purtroppo molto poco.

L’unica cosa certa è che il gioco sta venendo realizzato da Playground Games, team che starebbe venendo aiutato anche dallo studio di Forza Motorsport.

Ma non solo: è anche stato reso noto che Fable 4 sarà in grado di mescolare vecchie e nuove idee allo stesso tempo, realizzando un mondo aperto potenzialmente molto interessante. Ora, però, è stato reso noto il nome di colei la quale si occuperà della storia del gioco.

Come riportato anche da PCGamesN, il nuovo story writer del prossimo Fable 4 ha un pedigree di tutto rispetto, avendo lavorato a giochi come Dishonored e molti altri ancora.

Anna Megill è infatti entrata a far parte di Playground Games nel febbraio 2021 come sceneggiatrice principale del nuovo Fable, secondo la sua pagina LinkedIn e i tweet alquanto entusiasti.

Ora, da luglio 2022, Megill figura come narrative lead del prossimo capitolo della serie fantasy nata sulla prima Xbox a inizio anni 2000.

Oltre a Control, il titolo targato Remedy noto in tutto il mondo, Anna Megill ha scritto anche la storia del prossimo gioco dedicato al franchise di Avatar targato Ubisoft, Frontiers of Pandora, oltre a Dishonored: Death of the Outsider, Guild Wars e Guild Wars 2, oltre a un gioco minore chiamato Littlest Pet Shop.

Some exciting news to end the week. I'm now the Narrative Lead on #Fable. Wooo! ‍♂️ (Let's just pretend I did one of those little title-change videos) pic.twitter.com/Ab2DyXhIIa

— Anna Megill (@cynixy) July 8, 2022