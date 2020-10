Fable, lo studio di Forza starebbe aiutando Playground Games

Sappiamo ancora molto poco di Fable, il reboot della serie ruolistica fantasy di Microsoft annunciato lo scorso luglio.

Il gioco è in sviluppo presso un secondo team di Playground Games, lo studio noto per la serie Forza Horizon.

Tuttavia, Turn 10 Studios, la software house di Forza Motorsport, starebbe aiutando in qualche modo i cugini inglesi.

Come scoperto da VGC, infatti, il profilo LinkedIn del design architect Bill Gies riporta Fable e Forza tra i suoi progetti attuali.

Gies è uno dei veterani di Turn 10 Studios, avendo lavorato agli ultimi tre Forza Motorsport in qualità di creative director.

A meno che non si tratti di una semplice svista, improbabile, la partnership tra i due studi potrebbe essere stata estesa dopo gli anni passati insieme a lavorare su Forza Horizon.

Playground Games ha un totale di circa 200 persone attualmente impegnate presso il team di Leamington Spa, che stanno lavorando al solo Fable.

Il titolo è in uscita per Xbox Series X|S e PC Windows, ma non ha ancora una finestra di lancio né è stato mostrato in un video gameplay.