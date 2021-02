L’esclusiva PS5 Destruction AllStars non costerà più 80 euro

Lucid Games ha annunciato su PlayStation Blog il nuovo prezzo e la data d’uscita di Destruction AllStars, la prima esclusiva PS5 del 2021.

Il gioco, ricorderete, era inizialmente in programma per il lancio di PlayStation 5, salvo venire poi rimandato al nuovo anno.

Contestualmente al rinvio, era stato svelato l’ingresso del titolo, un erede spirituale di Destruction Derby, in PlayStation Plus.

Su PlayStation Plus, i giocatori lo troveranno senza costi aggiuntivi fino al prossimo 5 aprile, dopodiché lascerà il posto ad altre scelte di Sony.

Oggi, è stato finalmente rivelato cosa ne sarà di Destruction AllStars una volta scaduto questo termine.

La buona notizia è che i giocatori non dovranno spendere più gli 80 euro programmati in origine, ma soltanto 19,99 euro. Il nuovo lancio è previsto per il 6 aprile.

Per il momento almeno, non si parla più di un’uscita fisica ma soltanto di una digitale, per cui Sony potrebbe aver rinunciato completamente al lancio in confezione.

Ovviamente, gli abbonati a PlayStation Plus che l’hanno già riscattato potranno continuare a tenerlo fintanto che saranno membri del servizio premium.

Sul blog ufficiale PlayStation, per gli interessati, sono stati svelati i piani da qui al mese di aprile per Destruction AllStars, che comprendono nuove playlist e weekend a doppia esperienza.

Tra queste gli appassionati troveranno pure una variante di Mayhem 8v8 e alcune sorprese che saranno rivelate più avanti.