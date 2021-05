PlayStation Store, svelate nuove offerte fino al 75%: ci sono tanti remake

Sul PlayStation Store sono appena partite le offerte su rimasterizzazioni e retrò disponibili su PS5 e PS4, con sconti fino al 75% su oltre 200 giochi.

Sarà dunque l’occasione giusta per acquistare su PlayStation Store non solo su moltissimi classici che sono stati rimasterizzati, ma anche per ottenere remake e tante piccole perle dallo stile volutamente nostalgico ed old-school.

Queste promozioni sono arrivate poco dopo aver ufficializzato l’offerta della settimana: si tratta di uno sparatutto big molto apprezzato ed uscito da poco.

Ricordiamo che comunque è ancora disponibile la promozione legata a Little Nightmares II, ma solo per oggi: a partire da domani l’offerta terminerà ufficialmente.

Sono disponibili tantissime offerte su remastered, remake e giochi retrò sul PlayStation Store.

Tra le varie promozioni non possiamo che segnalare quelle legate a due capolavori esclusivi di Sony: parliamo naturalmente di God of War III Remastered e The Last of Us Remastered, entrambi disponibili a meno di 10 euro con uno sconto del 50%.

Un altro bellissimo remake disponibile esclusivamente su PlayStation è sicuramente Shadow of the Colossus, disponibile con uno sconto del 60%.

Segnaliamo inoltre diverse offerte sui franchise più amati, come Assassin’s Creed, Grand Theft Auto e Call of Duty, con edizioni rimasterizzate appositamente per girare su PS4 e PS5.

Di seguito vi proponiamo una nostra piccola selezione delle tante offerte presenti su PlayStation Store:

God of War III Remastered

The Last of Us Remastered

Shadow of the Colossus

Assassin’s Creed The Ezio Collection

Grand Theft Auto: The Trilogy

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Spyro Reignited Trilogy

Streets of Rage 4

Burnout Paradise Remastered

MediEvil Digital Deluxe Edition

Oddworld: New ‘n’ Tasty Complete Edition

Canis Canem Edit

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Bubble Bobble 4 Friends: The Baron Is Back!

Si tratta solo di una piccola lista delle numerosissime remastered e remake attualmente in offerta sul PlayStation Store, rendendoci impossibile citarvele tutte.

Pertanto vi invitiamo a consultare voi stessi la lista completa dei giochi in offerta direttamente via web cliccando qui o, in alternativa, accedendo all’apposita sezione dello Store dalla vostra console.

Vi suggeriamo inoltre di approfittare il prima possibile di queste offerte: la promozione su rimasterizzazioni e retrò terminerà il 3 giugno 2021.

Sono ancora disponibili ulteriori offerte fino al 70% su tantissimi giochi del catalogo PS5 e PS4: avete tempo fino al 27 maggio per approfittarne.

Returnal è stato uno dei giochi più scaricati dallo Store lo scorso mese, piazzandosi comodamente tra i primi 3 titoli acquistati.

Nel frattempo, Sony sta passando guai legali a causa del PlayStation Store, dato che è partita una class action per monopolio.