Epic Games Store si aggiorna e cambia interfaccia (ma non solo)

Epic Games Store ha appena aggiornato la sua interfaccia con alcune nuove opzioni indirizzate a perfezionare la fruibilità generale del servizio.

A differenza di Xbox Game Pass, la piattaforma della software house di Fortnite non richiede costi aggiuntivi per riscattare i giochi messi a disposizione a cadenza fissa.

Intanto è appena stata annunciata la new entry gratuita: stavolta si tratta di un puzzle che saprà dare grandi soddisfazioni agli amanti del genere.

Se avete ancora dei dubbi sulla validità del servizio o siete semplicemente curiosi, potete dare un’occhiata a tutti i giochi gratis apparsi nel catalogo dal 2018 ad oggi.

L’aggiornamento 12.2.14 è disponibile dal 19 agosto, e ha introdotto tante nuove feature per migliorare l’utilizzo della piattaforma.

Si parte con l’introduzione di una mini anteprima grazie alla quale i giocatori potranno servirsi di nuove miniature multimediali sulle pagine dei giochi, accompagnata da nuovi tag cliccabili.

Tramite queste parole chiave sarà possibile perfezionare le ricerche sullo store oppure abbandonarlo, eventualità della quale verremo avvisati per tempo da una notifica dello store stesso (via GameRant).

In seguito all’update, Epic Games Store si doterà inoltre di angoli smussati e consentirà ai nostri amici di ricevere delle notifiche sui giochi che stiamo attualmente giocando.

Una foto della nuova galleria è apparsa su Reddit, e potete vederla qui sotto:

Si tratta di un altro passo avanti per lo store degli sviluppatori di Fortnite, soprattutto se comparato con la versione risalente al 2018, data del suo esordio assoluto, che si presentò con una veste abbastanza scarna.

