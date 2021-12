Epic Games Store, il prossimo gioco gratis “one day only” sarà una perla?

Epic Games Store ha deciso di festeggiare le vacanze natalizie del 2021 regalando tanti giochi gratis, alcuni dei quali davvero notevoli.

In maniera sensibilmente differente rispetto a Xbox Game Pass, parliamo di un vero e proprio giveaway in cui non sarà necessario avere un abbonamento, visto che basterà avere un account Epic Games personale per effettuare login.

Epic Games Store offrirà infatti 15 giochi gratuiti, uno gratuito ogni giorno dal 16 al 30 dicembre, arrivando quindi alla fine dell’anno.

Questa iniziativa prende il posto dei classici giochi gratis della settimana, un evento che va avanti dal lontano 2018 e che non ha mai deluso le aspettative.

Ora, come riportato da VGC, l’utente di Dealabs Billbill-Kun – leaker sempre affidabile nel rivelare in anticipo i titoli gratuiti di PS Plus, Games with Gold ed Epic Games Store – ha confermato che il prossimo titolo “one day only” sarà un indie davvero niente male.

The Vanishing of Ethan Carter presto non sarà più disponibile e sarà sostituito da Loop Hero, il quale diventerà il nuovo gioco gratuito fino alle ore 17 di martedì 21 dicembre, ossia domani.

Per chi non lo sapesse, Loop Hero è un gioco di ruolo sviluppato dallo studio russo Four Quarters e pubblicato da Devolver Digital.

Il gioco si svolge in un mondo generato casualmente in cui l’utente cambia il mondo posizionando le carte invece di controllare direttamente un personaggio specifico.

Ovviamente, aspettiamo una conferma ufficiale della notizia da parte di Epic Games Store, la quale arriverà probabilmente nel corso del pomeriggio.

