Epic Games Store: il nuovo gioco gratis è un JRPG adorabile a turni

Epic Games Store ha annunciato i nuovi giochi gratis della settimana, rendendone al contempo disponibili due per PC.

Diversamente da Xbox Game Pass, in questo caso parliamo di un vero e proprio giveaway: non vi servirà alcun abbonamento per accedervi, ma vi basterà avere un account Epic Games personale dove fare login.

L’iniziativa va avanti dal 2018 e ha portato in dote parecchi titoli gratuiti per l’utenza PC.

Questo programma ha dato indubbiamente un impulso alla scena del PC gaming, se pensiamo che da allora se ne sono susseguiti diversi – come il giveaway di Origin attualmente in corso

Questa settimana sono stati annunciati i nuovi giochi gratis, che si potranno scaricare dal 24 febbraio al 3 marzo:

Cris Tales

Ecco la descrizione di Cris Tales:

Cris Tales è una splendida lettera d’amore indie ai classici GDR giapponesi, ma con una nuova prospettiva. Scruta nel passato, agisci nel presente e osserva come le tue scelte cambiano dinamicamente il futuro. Il tutto su un unico schermo mentre giochi! Delle favolose animazioni 2D disegnate a mano danno vita a un mondo dove le scelte cambieranno sia il presente che il futuro nell’arco di più di 20 ore di gioco.

Ecco invece i giochi che potrete scaricare da oggi, annunciati in precedenza, fino al 24 febbraio:

Brothers: A Tale of Two Sons

Guida due fratelli in una fiaba dal visionario regista Josef Fares e dai premiati sviluppatori di Starbreeze Studios. Sarà un viaggio che non dimenticherai mai.

Non mancano le altre iniziative, specie in ambito PC, tramite le quali ottenere giochi gratuiti: un nome su tutti è quello di Amazon Prime Gaming.

Un ramo, quello dei giochi gratis, in cui si è appena cimentata persino Netflix, sebbene per il momento solo su mobile.

Su PlayStation Plus, al momento, addirittura ci sono giochi regalati anche su PlayStation 5.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.