Epic Games Store lancia i nuovi giochi gratis: c’è un ottimo story driven

Epic Games Store ha annunciato i nuovi giochi gratis della settimana, rendendone al contempo disponibili due per PC.

Diversamente da Xbox Game Pass, in questo caso parliamo di un vero e proprio giveaway: non vi servirà alcun abbonamento per accedervi, ma vi basterà avere un account Epic Games personale dove fare login.

L’iniziativa va avanti dal 2018 e ha portato in dote parecchi titoli gratuiti per l’utenza PC.

Da allora, gli emuli si sono susseguiti uno in fila all’altro, e abbiamo visto store come Steam replicarla su base meno regolare ma comunque massiccia.

In virtù dell’iniziativa di Epic Games Store, da oggi 5 agosto i giocatori possono riscattare e tenere per sempre:

A Plague Tale: Innocence

Minit

Il primo, come ormai saprete visto che è stato anche protagonista di PlayStation Plus lo scorso mese, è un videogioco ambientati ai tempi della peste e vi mette nei panni di Amicia e Hugo, sorella e fratello che devono sopravvivere mentre imperversa la Guerra dei Cento Anni e i topi sono ovunque. Ovunque.

Il secondo è invece un gioco d’avventura incentrato sull’azione e su sessioni da 60 secondi.

Da giovedì 12 agosto, invece, sarà la volta di

Rebel Galaxy

Il gioco sarà disponibile dalla prossima settimana fino al 19 agosto, per poi venire rimpiazzato da altri nuovi ingressi.

Non si tratta delle sole alternative per quanto riguarda i giochi gratuiti, a patto di volersi portare a casa un abbonamento.

PlayStation Plus ha infatti appena lanciato le sue novità per il mese di agosto.

Allo stesso modo, Xbox Game Pass ha ulteriormente rimpolpato la sua libreria, lanciando anche Hades insieme ad altri interessanti titoli.

Infine, Amazon Prime vi consente di riscattare e tenere con voi fintanto che sarete abbonati diversi titoli, tra cui Battlefield 1.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.