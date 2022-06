Epic Games Store, appare un indizio sul gioco gratis di domani

Epic Games Store continua coi suoi giochi gratis a cadenza settimanale, sebbene negli ultimi tempi si stia dilettando a offrire titoli misteriosi fino allo scadere del countdown.

In maniera decisamente differente rispetto a servizi altrettanto mnoti come Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero interessante) o PS Plus, non dovrete infatti essere in possesso di alcun abbonamento per accedere al catalogo di giochi.

Tra Borderlands 3 e la recente BioShock Collection sicuramente i giocatori non sono rimasti a bocca asciutta, sebbene or un tweet abbastanza criptico ha incuriosito la community.

Un’altra uscita top secret è infatti prevista per il prossimo 9 giugno, un gioco da aggiungere ovviamente al già folto catalogo disponibile.

E se di recente gli utenti dell’Epic Games Store hanno elaborato una teoria davvero molto interessante che potrebbe avere anticipato il prossimo gioco in arrivo, ora è il turno di una clip misteriosa che potrebbe aver anticipato qualcosa.

Via ResetEra, alcuni giocatori hanno iniziato a ipotizzare circa quello che potrebbe essere il nuovo gioco gratis dell’Epic Games Store disponibile durante la giornata di domani, 9 giugno 2022.

Nella clip si vedono infatti tre segni piuttosto particolari apparire con un effetto in stile slot-machine, che i fan hanno immaginato essere relativi a Maneater o Subnautica.

Il rilascio del gioco gratis coinciderebbe pressappoco inoltre con l’inizio della Summer Game Fest, l’evento che si terrà durante la serata di domani.

Nell’attesa, nel caso vi siate persi qualche gioco per strada in tutti questi mesi, sulle pagine di SpazioGames trovate come sempre una comoda ed esaustiva lista di tutti i giochi gratis apparsi su Epic Games Store dal 2018 ad oggi.

Ma non solo: avete letto che alcuni giorni fa sono stati resi noti anche i giochi gratis di giugno 2022 per tutti gli abbonati a Prime Gaming?

Infine, la nuova offerta settimanale di PlayStation Store è ufficialmente disponibile da ora, la quale farà felici tutti gli utenti che si sono avvicinati da poco ai soulslike realizzati da FromSoftware.