Epic Games, il nuovo gioco gratis è una lettera d’amore ai JRPG

Come ogni settimana, anche oggi Epic Games Store ha reso disponibile uno dei suoi tradizionali giochi gratis da scaricare senza costi.

Diversamente da servizi come Xbox Game Pass, non vi servirà alcun abbonamento per accedervi, ma vi basterà avere un account Epic Games personale dove loggarvi e scaricare il gioco.

L’iniziativa va avanti dal 2018 e ha portato in mano ai giocatori parecchi titoli gratuiti per l’utenza PC, tutti reperibili senza spendere un singolo euro.

La scorsa settimana lo store digitale ci aveva offerto una perla come Brothers A Tale of Two Sons, mentre ora è il turno di un’altra grande avventura da non lasciarsi scappare.

Questa volta è il turno di Cris Tales, definito dallo sviluppatore come una “lettera d’amore ai classici JRPG”.

Sviluppato da Dreams Uncorporated e SYCK, il gioco fonde uno stile artistico davvero unico, mischiato a meccaniche da gioco di ruolo con combattimenti a turni di matrice classica.

La descrizione ufficiale del gioco recita (via sito ufficiale):

Cris Tales è una splendida lettera d’amore indie ai classici GDR giapponesi, ma con una nuova prospettiva. Scruta nel passato, agisci nel presente e osserva come le tue scelte cambiano dinamicamente il futuro. Il tutto su un unico schermo mentre giochi! Delle favolose animazioni 2D disegnate a mano danno vita a un mondo dove le scelte cambieranno sia il presente che il futuro nell’arco di più di 20 ore di gioco.

Epic ha rivelato anche i giochi gratis della prossima settimana: stiamo parlando di Centipede Recharged e Black Widow Recharged, oltre all’Epic Slayer Kit per Dauntless, il quale sarà graziato con un “epico” pacchetto di forniture.

