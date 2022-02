Microsoft Store vi regala un nuovo gioco gratis: è uno sparatutto

Una nuova promozione attualmente disponibile su Microsoft Store vi permetterà di riscattare e scaricare un nuovo gioco gratis su PC, dedicato agli amanti degli sparatutto multiplayer.

Tutti gli utenti potranno accedere gratuitamente a questa offerta senza alcuna distinzione e senza aver bisogno di abbonamenti specifici: non sarà dunque necessario essere iscritti a PC Game Pass o ulteriori servizi.

La casa di Redmond sta già offrendo proprio in queste ore un amatissimo classico sparatutto a scorrimento su Xbox gratis, ma anche gli utenti amanti del gaming con mouse e tastiera potranno approfittare di un FPS da giocare con i propri amici.

Si tratta di The Meteorite, una recentissima produzione resa disponibile su Microsoft Store soltanto l’1 febbraio, ma che per un periodo limitato potrete riscattare gratuitamente per sempre.

In questo sparatutto in prima persona potrete creare i vostri clan e competere in partite multiplayer online, creando stanze personalizzate per divertirsi in compagnia di amici e familiari.

Sarà inoltre possibile guadagnare delle monete da utilizzare nello shop in-game, che sarà aggiunto solo nei prossimi giorni, per poter sbloccare nuovi personaggi, skin e tanto altro ancora.

Il prezzo d’acquisto di The Meteorite è di soli 4,99€, ma per un periodo limitato potrete approfittare della promozione di Microsoft Store e riscattarlo gratis per sempre.

️Get Multiplayer Shooter “The Meteorite” for Free at Microsoft Storehttps://t.co/OgG4VB2pIi

Click on the “Get” button to add it to your library. This giveaway will be live until March 14th 2022, get the game in that period to keep it forever.#FreeGame #MicrosoftStore pic.twitter.com/ZUVD20OTMM — Free Steam Games (@SteamGamesPC) February 23, 2022

Non dovrete fare altro che cliccare qui ed effettuare il login con il vostro account Microsoft, dirigervi sul pulsante «Ottieni» e selezionare il dispositivo sul quale vorrete eseguire l’installazione: se avrete eseguito queste operazioni correttamente, The Meteorite sarà aggiunto al vostro account e resterà vostro per sempre.

La promozione resterà valida fino a lunedì 14 marzo 2022: si tratta dunque di un’ottima occasione per riscattare un nuovo gioco gratis sul vostro dispositivo.

