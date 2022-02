Prime Gaming, ecco i giochi gratis di marzo (e sono un bel po’)

Amazon Prime Gaming ha deciso, durante la giornata di oggi, di rivelare i giochi gratis per il mese di marzo ormai alle porte.

Il servizio collegato alla piattaforma Twitch ci ha dato modo in passato di giocare senza costi aggiuntivi a titoli come Star Wars Jedi Fallen Order, sebbene anche il prossimo mese promette di essere davvero molto interessante.

Quindi, dopo i giochi di febbraio, è ora il turno di scoprire le novità disponibili a partire dal mese di marzo 2022.

Come riportato anche da GameSpot, i membri di Amazon Prime possono mettere mano a ben sette giochi gratuiti di un certo spessore.

La line-up di marzo di Prime Gaming include infatti titoli come Madden NFL 22, Surviving Mars e SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech.

Il bottino gratuito sarà inoltre disponibile per una varietà di giochi multiplayer, tra cui Red Dead Online e PUBG: Battlegrounds.

Poco sotto, trovate la lista completa dei giochi gratis disponibili dal 1° marzo 2022 per gli abbonati ad Amazon Prime Gaming

Madden NFL 22

Surviving Mars

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Crypto Against All Odds

Look Inside

Pesterquest

The Stillness of the Wind

Per fare vostri questi giochi gratis dovrete assicurarvi di essere iscritti ad Amazon Prime, per poi procedere a questo indirizzo, effettuare il login e scorrere in basso fino alla sezione «Giochi con Prime».

Fatto ciò, a quel punto non vi resterà altro da fare che riscattare i vostri giochi preferiti e divertirvi con le novità del mese, senza spendere un singolo euro.

Restando in tema, avete letto che poche ore fa sono stati svelati anche i giochi gratis di marzo per gli abbonati a Games With Gold di Xbox?

Infine, a partire dalla giornata di oggi sono anche disponibili 3 nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass (tra cui un gioco di Dragon Ball davvero molto amato).