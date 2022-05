Elden Ring VR sembra ancora più mortale del gioco originale

Elden Ring, il capolavoro di FromSoftware che ha conquistato tutti, è un gioco dotato di un buon tasso di sfida: ora, una versione in VR attualmente in lavorazione porta l’immersività a un livello ancora superiore.

Il nuovo soulslike (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) sta infatti per abbracciare la realtà virtuale grazie ai fan.

Se di base il gioco non è affatto più semplice rispetto a Dark Souls, questa edizione VR sembra essere ancora più impegnativa della versione vanilla.

Ora, come riportato anche da Wccftech, la mod di Elden Ring VR creata dal modder Luke Ross si mostra in ben 15 minuti di gameplay in azione.

Il mese scorso è stato infatti alzato il sipario su questo progetto che trasforma – letteralmente – l’avventura principale di Elden Ring in un gioco stile VR.

Il filmato di quindici minuti di gameplay ci permette di farci un’idea più chiara di quello che ci aspetta, visto che al suo interno possiamo ammirare anche qualche combattimento (per gentile concessione di UploadVR).

Inutile dire che la nuova visuale di gioco sembra rendere ancora più avvincenti i duelli all’arma bianca, oltre ad aumentare apparentemente anche il livello di difficoltà.

«La terza persona in questo gioco è lontana (circa 5 metri ) e questo non funziona molto bene in VR», ha spiegato Ross.

E ancora, «invece di essere nel vivo dell’azione, è una cosa tipo ‘ehi, sta succedendo qualcosa laggiù?’. Tuttavia, ho intenzione di lasciare la telecamera originale come opzione per i puristi. Probabilmente aggiungerò anche una telecamera intermedia in terza persona. Ma penso che la telecamera in prima persona sia quella giusta».

