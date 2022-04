Elden Ring è più facile di Dark Souls? Decisamente no

Elden Ring, come ogni soulslike che si rispetti, è un’avventura decisamente lunga e impegnativa, pronta a mettere in difficoltà anche i giocatori più esperti.

L’ulitmo titolo FromSoftware (che potete acquistare su Amazon al miglior prezzo) tuttavia, è stato oggetto in questi mesi di numerosi appunti riguardo il suo livello di sfida, che hanno suscitato accese discussioni.

Ad alcuni è sembrato, infatti, che l’epopea del Senzaluce offrisse una difficoltà più accessibile rispetto agli altri giochi From, ad esempio la serie di Dark Souls e Sekiro Shadows Die Twice.

A tal proposito, c’è un giocatore che ha realizzato un video in cui mostra una cosa in particolare in cui Elden Ring è decisamente più impegnativo del suo parente Dark Souls 3.

I giocatori dei Souls conoscono bene il parry, che sarebbe un modo per parare l’attacco del nemico in modo da lasciarlo sbilanciato per poi poterlo contrattaccare con un colpo devastante.

Adesso qualcuno ha reso noto che il parry in Elden Ring è decisamente più difficile di quello presente in Dark Souls 3 e ce lo dimostra in questo video su Reddit:

Le motivazioni addotte dal giocatore sono essenzialmente due: la prima riguarda il tempismo del parry. Infatti, se in DS3 si poteva eseguire la mossa con un timing più permissivo, in Elden Ring bisogna essere estremamente precisi.

Dunque quello che in DS3 sarebbe stato un parry perfetto, nell’ultima opera From porterebbe a un’atroce disfatta.

La seconda ragione riguarda la vicinanza del personaggio al nemico: in Elden Ring infatti il Senzaluce dovrà essere molto più vicino all’avversario per poter fare un parry rispetto a quanto accadeva nel terzo capitolo di Dark Souls.

Molti sono infatti i giocatori che stanno avendo difficoltà nell’effettuare questa mossa, e a questo punto possiamo anche affermare che il motivo per cui succede c’è, ed è valido.

Per concludere, qualcuno in Elden Ring ha affrontato un temibile nemico che poi si è rivelato essere più facile di quanto sembri, mentre nel frattempo c’è chi ha reso migliori i colpi di spada all’interno del gioco.