Elden Ring, uno dei potenti nemici del gioco diventa…il Trenino Thomas

Sembra che Elden Ring sia diventato la nuova casa di un ospite molto particolare.

Uscito da poche settimane, il nuovo gioco FromSoftware è un’opera mastodontica, complessa e piena di segreti da scoprire.

Complice il suo open world sconfinato e il livello di difficoltà superiore rispetto alla media – come ci hanno abituato tutti i videogiochi della software house nipponica – il titolo sta tenendo incollati alle tv e ai monitor i giocatori per decine e decine di ore.

Dopo che qualcuno ha scoperto un muro illusorio che necessita di ben 50 colpi per dissolversi, adesso sembra che Elden Ring sia diventato il posto migliore per accogliere il celebre protagonista di un cartone animato molto famoso.

Appare così un video su Youtube in cui si nota il nostro alter ego, durante una partita al soulslike, avvicinarsi a uno dei primi mini boss che si incontrano durante le avventure nell’Interregno: la Sentinella dell’Albero.

Si nota tuttavia qualcosa di strano in lontananza e, una volta che il personaggio si avvicina al nemico, notiamo con stupore che la cavalcatura della Sentinella è stata sostituita dall’inimitabile Trenino Thomas.

L’incontro con il potente nemico assume così caratteri ironici ma dalle sfumature leggermente inquietanti, visto il volto del Trenino decisamente poco rassicurante.

Si tratta di ovviamente di una mod che potete trovare a questo link, creata dall’utente Skymoon.

Sebbene la possiate già scaricare in maniera totalmente gratuita, l’installazione della mod richiede un programma chiamato UXM, che è attualmente disponibile per altri giochi FromSoftware come Dark Souls e Sekiro: Shadows Die Twice, ma sfortunatamente ancora non per Elden Ring.

Tuttavia, non è la prima volta che troviamo Thomas inserito nei videogiochi: qualcuno lo ha già sostituito a Mr. X in Resident Evil 2, ed è presente anche in Resident Evil 3; senza contare il fatto che lo stesso sia stato inserito (sempre grazie a una mod) anche in Sekiro al posto del Grande Serpente.

Infine, date un’occhiata a questa patch di Elden Ring, che ha introdotto numerose migliorie anche abbastanza importanti.