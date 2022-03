Elden Ring, scoperto muro illusorio che ha bisogno di 50 colpi per aprirsi

I giochi della serie Souls di FromSoftware sono famosi tra gli appassionati anche per i numerosi segreti che celano al loro interno.

Le opere della software house nipponica infatti, non smettono di stupire i giocatori con tutta una serie di aree e NPC nascosti, che per essere trovati necessitano l’attivazione dell’ingegno degli utenti.

Per questo motivo, i giocatori sono pronti a setacciare ogni angolo per dischiudere ciò che di solito si cela alla vista.

Elden Ring, ultima fatica From, non è certo escluso dalla lista dei titoli ricchi di misteri da scoprire.

In giochi come i vari Dark Souls, una situazione ricorrente consisteva nello svelare passaggi, stanze o aree nascoste semplicemente colpendo con la propria arma dei muri apparentemente invalicabili.

Spesso il giocatore era assistito nella sua ricerca di questi angoli celati dalla presenza di alcuni messaggi lasciati da altri utenti che indicavano la presenza di un muro illusorio.

Adesso su Reddit è apparso un video dell’utente teristam, che ci mostra la scoperta di una di queste pareti, a questo punto probabilmente una di molte disseminate nell’interregno.

La clip mostra il personaggio del giocatore che si trova a Villa Vulcano, e che inizia prontamente a colpire un muro davanti a sé.

Solitamente nei vecchi Souls i muri illusori scomparivano dopo un colpo, ma per questa parete in Elden Ring l’utente ha dovuto colpire ben 50 volte per rivelare una stanza nascosta con tanto di NPC.

A questo punto, sembra perfettamente plausibile che sparsi per il mondo del nuovo soulslike FromSoftware siano presenti altri muri illusori del genere, che richiedono numerosi colpi di arma per dissolversi.

Sempre in tema di stranezze, sapevate che qualcuno è riuscito a battere un boss del gioco interamente da seduto?

Per non parlare del fatto che Elden Ring ha da poco ricevuto un’importante patch, che apporta parecchie migliorie.

Infine, se avete bisogno di un aiuto, o solamente una piccola indicazione, per farvi strada tra i boss del titolo, potete consultare la nostra guida apposita.