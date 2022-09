Elden Ring, una fan vuole l’elmo di Malenia (e quindi se lo stampa da sola)

Elden Ring è un gioco davvero memorabile e con alcuni boss davvero iconici, sebbene sembra essercene uno che è entrato nell’immaginario collettivo: stiamo parlando ovviamente di Malenia, Lama di Miquella.

La protagonista della statua dell’edizione da collezione del gioco (che potete intercettare ancora su Amazon) è diventato il personaggio simbolo del soulslike di FromSoftware.

Del resto, sono state particolarmente ammirate le gesta di Let Me Solo Her, un fan che ha deciso di aiutare la community battendola ben 2000 volte.

Ora, mentre un altro giocatore ha deciso di addestrarsi fino a riuscire a batterla senza subire alcun danno, un’altra fan ha deciso di realizzare un omaggio davvero unico nel suo genere.

Come riportato da Game Rant, una tenace giocatrice di Elden Ring ha realizzato una replica stampata in 3D dell’elmo ormai iconico di Malenia.

L’utente di Reddit kgwill_ ha recentemente vinto il trofeo di Platino e, per festeggiare, ha realizzato una replica in 3D del famigerato elmo.

Nell’immagine pubblicata, vediamo la gamer indossare l’elmo – il quale appare piuttosto robusto – nonostante sia stato creato con una stampante 3D.

Il post sta ricevendo davvero molta attenzione da parte dei giocatori di Elden Ring e ha ottenuto più di 1400 upvotes e numerosi commenti da tutti i fan letteralmente estasiati.

Le ali sul retro dell’elmo sono state abilmente scolpite, così come il paraluce. La parte posteriore, invece, si apre per permettere ai capelli di fuoriuscire.

Considerando che un oggetto simile all’elmo in 3D creato dalla fan (e, purtroppo, non in vendita) era presente nella Collector’s andata letteralmente a ruba, ci vien da dire che la giocatrice in questione deve aver pensato che «a mali estremi, estremi rimedi», che male non è.

Restando in tema, se avete già sconfitto Malenia e state affrontando la vostra seconda run, potrebbe interessarvi scoprire che il miglior modo di batterla è… usare Malenia stessa.