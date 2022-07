Let Me Solo Her non si ritira: la leggenda di Elden Ring ha battuto Malenia 2000 volte

Chi ha seguito con particolare attenzione la community di Elden Ring non potrà certamente aver dimenticato le imprese di Let Me Solo Her, il leggendario giocatore che ha offerto il suo aiuto a tutti i fan che ne hanno avuto bisogno nelle battaglie contro Malenia, il boss più pericoloso di tutto il soulslike.

Sembrava che ormai i giocatori dovessero rinunciare all’aiuto del leggendario «uomo semi-nudo» di Elden Ring (potete acquistare la Launch Edition in consegna rapida su Amazon), arrivando a raggiungere traguardi insperati per la maggior parte dei Senzaluce.

Dopo aver infatti ucciso per ben 1000 volte Malenia, Let Me Solo Her sembrava aver annunciato il suo ritiro dalle scene: tuttavia, stando a quanto dichiarato dallo stesso leggendario utente, sembra che Malenia dovrà ancora continuare a guardarsi le spalle.

L’utente ha infatti annunciato sul suo canale YouTube di non essersene mai andato, contrariamente a quello che riportavano diverse voci di corridoio, e di non aver mai interrotto la sua personale sfida contro Malenia (via TheGamer).

Sembra infatti che il pericoloso boss di Elden Ring sia stato ormai battuto da Let Me Solo Her per oltre 2000 volte, anche se lo stesso giocatore ha ammesso di aver ormai perso il conto di tutte le volte che l’ha sconfitta.

Nel suo ultimo video, che vi riproporremo di seguito, l’utente ha avuto modo anche di svelare ai suoi fan quello che prova ogni giorno quando indossa, o sarebbe meglio dire «sveste», i panni del leggendario cacciatore di Malenia:

Se non foste ancora riusciti a battere Malenia, l’augurio è che la sua leggenda possa ispirarvi a non mollare mai per riuscire a superare questo grande ostacolo. E poi, chissà, magari potreste anche riuscire a incontrarlo virtualmente.

Le imprese di Let Me Solo Her sono diventate così leggendarie al punto che qualcuno ha deciso perfino di dedicargli una bellissima mini figure.

Inoltre, qualcuno ha tentato di replicare le sue imprese anche in altri soulslike, ma difficilmente riuscirà a raggiungere lo stesso livello di fame e rispetto ottenuto dal leggendario Senzaluce.