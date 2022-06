Elden Ring, il modo migliore per battere Malenia è… usare Malenia stessa

Chiunque abbia giocato a Elden Ring, o anche solo seguito le innumerevoli discussioni della community, non può che conoscere e temere fortemente Malenia, uno dei boss più difficili di tutta l’avventura.

Pur trattandosi di un boss opzionale, si tratta indubbiamente di un ostacolo che ha fermato i progressi di una vasta parte dei fan di Elden Ring, al punto che c'è un giocatore in particolare che ha pensato a un modo molto originale di vendicarsi.

Come riportato da Eurogamer.net, lo streamer Kwitty23 ha deciso di umiliare Malenia una volta per tutte con una tattica decisamente insolita: affrontarla utilizzando… Malenia stessa.

Ricordiamo infatti che dopo aver sconfitto ogni boss è possibile ottenere le loro rispettive armi, armature e perfino abilità speciali, imitando dunque quasi perfettamente il nemico in questione.

Ovviamente, uno scontro «boss vs boss» non è però possibile da eseguire durante una normale run del gioco: per questo motivo, Kwitty23 ha deciso di impersonare Malenia nella sua partita New Game+, così da affrontarla ancora una volta e stabilire una volta per tutte chi è il boss migliore.

Curiosamente, questo evento ha reso noto agli occhi di tutti un dettaglio decisamente insolita: Malenia sembra soffrire in maniera molto particolare i suoi stessi attacchi, che risultano estremamente efficaci.

Come potete osservare voi stessi nella seguente clip, il temibile boss non ha potuto fare altro che arrendersi in pochissimi istanti dopo aver assaggiato i suoi colpi che, per tantissime settimane, hanno causato solo frustrazione per tantissimi giocatori.

Elden Ring is a hard game

Waterfowl only run was fun especially doing it against her.

I AM THE REAL MALENIA BLADE OF MIQUELLA AND I HAVE NEVER KNOW DEFEAT. pic.twitter.com/CmMrqoQ4H0

— Kwitty23 aka Kdub (@Kwitty23) June 13, 2022