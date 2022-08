Malenia non fa più paura: c’è chi l’ha battuta senza subire nemmeno un colpo

Malenia è ancora oggi considerato l’incubo di molti fan di Elden Ring, anche se dopo le imprese della community e dopo aver imparato nel dettaglio tutte le sue mosse, il boss ormai incute decisamente meno timore rispetto ai primi giorni.

Il boss è ancora oggi considerato uno dei più pericolosi di sempre in Elden Ring (potete acquistare la Launch Edition in consegna rapida su Amazon), da affrontare solo se si è preparati a dovere: un semplice passo falso può infatti provocare una morte incredibilmente rapida.

Anche per questo motivo sono state particolarmente ammirate le gesta di Let Me Solo Her, un fan che ha deciso di aiutare la community battendola ben 2000 volte e che ha ricevuto perfino una vera spada da Bandai Namco, che ha voluto onorare le sue gesta.

Ma i fan non hanno ancora finito di mettersi alla prova contro Malenia: un fan ha infatti deciso di addestrarsi fino a riuscire a batterla senza subire alcun danno, dimostrando ancora una volta che non si tratta di un boss impossibile da sconfiggere (via Game Rant).

L’utente Reddit Lancenfstr ha infatti utilizzato una strategia basata quasi interamente sul Parry, bloccando così tutti i suoi colpi senza venire mai attaccato con successo nemmeno una volta.

Dato che non tutti gli attacchi di Malenia possono però essere parati, il fan ha ammesso che la sua sfida ha richiesto diverse settimane di allenamento per studiare al meglio la strategia da utilizzare, riuscendo finalmente a portarla a termine nelle scorse.

Potete osservare la sua incredibile battaglia nella clip video condivisa dallo stesso utente sul forum Reddit dedicato a Elden Ring, che vi riproporremo di seguito:

Si tratta di una strategia particolarmente rischiosa, dato che per poter bloccare i colpi di Malenia sarà necessario attaccarla costantemente a breve distanza: l’impresa del fan ha però dimostrato che is tratta di una sfida fattibile, seppur con tantissima pazienza.

Se avete invece l’avete già sconfitta e state affrontando la vostra seconda run, potrebbe interessarvi scoprire che il miglior modo di batterla è… usare Malenia stessa. In ogni caso, le ultime imprese della community hanno dimostrato un aspetto fondamentale: questo boss non fa più paura e può essere sconfitto nel modo che preferite, con la giusta pazienza.