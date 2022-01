Elden Ring, un nuovo inquietante mostro in agguato nei boschi è pronto a farvi a brandelli

Elden Ring è davvero dietro l’angolo, il nuovo attesissimo titolo di FromSoftware arriverà sul mercato il 25 febbraio su PC e console PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

L’hype per il nuovo soulslike firmato Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin è elevatissimo, e a ciò ha contribuito anche il suo stesso creatore dopo averlo definito un gioco perfetto.

Una delle novità principali di Elden Ring è senza dubbio l’open world, elemento che lo distingue nettamente dai precedenti capitoli della serie di Dark Souls.

Come da tradizione delle opere di From, nei vari dungeon del titolo il giocatore dovrà aspettarsi di incontrare temibili e fatali nemici, pronti a braccarlo e farlo fuori in ogni momento.

L’open world di Elden Ring ovviamente non fa eccezione, e adesso è apparso un post ufficiale su Twitter che conferma la presenza di una mostruosa bestia in agguato tra i boschi pronta a ridurci a brandelli.

Fierce beasts of the misty woods offer only one gesture of hospitality. Pre-order ELDEN RING: https://t.co/r1s11hud4J pic.twitter.com/nRHWzImsSt — ELDEN RING (@ELDENRING) January 21, 2022

Come è possibile notare, in quelli che vengono definiti «boschi nebbiosi», è possibile incontrare un’enorme bestia dalle sembianze di un orso (seppur decisamente più imponente e inquietante).

La terrificante creatura dalle dimensioni fuori scala presente anche sul torace un misterioso sigillo.

Non è chiaro se si tratterà di una sorta di mini boss che si incontrerà solamente una volta durante il corso dell’avventura, oppure se sarà un nemico comune, magari proprio un esemplare di una spaventosa specie che popola i boschi.

Per rispondere a questi interrogativi tuttavia non bisognerà attendere tanto: Elden Ring è a poco più di un mese dalla sua uscita, pronto per essere assaporato dai tantissimi appassionati e esplorato in ogni suo angolo.

